"Не можна силою затягнути на фронт": мобілізований із Ізраїлю розповів, чи є у них ухилянти

За словами ізраїльського мобілізованого, він не знає жодної людини, яка б відмовилася їхати на фронт.

Ізраїльські резервісти, яких призвали до армії після вторгнення бойовиків ХАМАС, розповіли, як в Ізраїлі відбувається процес мобілізації.

Про це пише російське опозиційне видання "Meduza".

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32-річний репатріант із РФ Олексій переїхав до Ізраїлю у 2014 році. Визнає, що однією з причин була незаконна анексія Криму Росією. Він пройшов військову службу в Ізраїлі, а після завершення служби щорічно відвідував військові збори.

Чоловік зазначає, що ізраїльська армія виявилася не готовою до такого різкого прориву бойовиків ХАМАС, які в якості перших жертв обрали відвідувачів фестивалю Nature Party.

За його словами, місце фестивалю нагадувало Бучу: розкидані машини, розстріляні тіла.

Як відбувається мобілізація

"Зараз уперше за багато років трапилася справжня війна – і нас усіх призвали. У рамках поточної мобілізації призивають саме резервістів, тобто тих, хто вже відслужив. Цивільні на війну потрапити не можуть, навіть добровольцями", – каже Олексій.

За його словами, всі, хто служив, були на зв'язку один з одним та зі своїми офіцерами. О п'ятій годині дня 7 жовтня він разом із товаришами по службі вже були на місці дислокації на півночі країни: отримали спорядження, розподіл та бойові завдання.

Чи є ухилянти

Мобілізований упевнений, що в Ізраїлі силою нікого на фронт не відправили б. Але зазначає: зі всіх своїх знайомих, які служили в армії, не знає жодного ухилянта, хто відмовився б воювати.

"Вибір йти чи не йти (на війну. – Ред.), є завжди. За законом я мав піти, але (якби не пішов. – Ред.) не можна силою затягнути на фронт. Я не знаю жодної людини, хто не поїхав. Я знаю навіть тих, кого не призвали і хто намагається потрапити в армію. Усього нас 300 тисяч (мобілізованих в армію Ізраїлю. – Ред.) – це просто неймовірно.Такого ніколи не було. І, сподіваюся, більше ніколи не буде", — каже Олексій.

Чи потрібні ізраїльській армії волонтери

Олексій розповів, що його мама волонтерить: "вона зараз везе сюди речі для мене та кількох хлопців — шампуні, зубні щітки. Справа в тому, що всі на нервах, і багато хто забув взяти з собою важливі речі. Я взяв армійське спорядження — жилет, каску (ми намагаємося мати своє спорядження, хто може), а рушник та шампунь забув”.

Ставлення репатріанта з РФ до путінського режиму

Олексій каже, що Ізраїлю більше загрожують не бойовики ХАМАС, а Хезболла, яка базується у Лівані. За його словами, Хезболла – це повноцінна армія, на озброєнні якої є, зокрема, ракети, отримані від РФ.

"Ізраїль — моя країна, і я готовий за неї боротися. Чесно кажучи, якби Росія була адекватною країною і на неї напали, а не вона атакувала сама, я б і Росію захищав — з тих самих причин", — каже репатріант із РФ.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі подружжя розпочало бій із групою бойовиків ХАМАС, щоб врятувати своїх дітей – 10-місячних близнюків. Подружжя загинуло, проте встигло вбити сімох бойовиків.

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