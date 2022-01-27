"Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до НАТО" - Кулеба відповів Німеччині

"Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до НАТО" - Кулеба відповів Німеччині

Раніше Бербок заявляла про неможливість швидкого вступу України до НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на висловлювання німецької колеги Анналени Бербок, яка заявила, що про вступ України до НАТО наразі не йдеться, та зауважила, що "усі, включно з Росією, знають, що це зараз не на часі".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Міністр українського відомства відповів, що "не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України". "Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", - написав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі про розширення НАТО на Схід взагалі не йдеться. "Усі, включно з Росією, знають, що це зараз не на часі", — заявила Бербок у відповідь на питання про ймовірне членство України в Альянсі.

Нагадаємо, раніше Німеччина заявила, що готова передати Україні 5 тисяч військових касок. Від постачання зброї новий канцлер Олаф Шольц категорично відмовився. Таку його позицію підтримала й очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

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