«Не наша війна»: Рубіо вслід за Трампом відхрестився від України

Рубіо назвав допомогу Україні «не американською справою»

Держсекретар США Марко Рубіо вслід за своїм босом Дональдом Трампом «відхрестився» від війни в Україні, заявивши, це не справа Америки.

Про це Рубіо сказав у розмові з журналістами.

Держсекретар пояснив, що заява Трампа про те, що війна в Україні не стосується США, була докором союзникам, які відмовляються допомагати Штатам у війні на Близькому Сході.

«До США постійно звертаються за допомогою у війнах, і ми це робили. Але коли у нас виникла потреба, ми не отримали позитивної відповіді від НАТО. Кілька лідерів сказали, що Іран — це не війна Європи. Що ж, Україна — це не наша війна, але ми зробили більший внесок у цю боротьбу, ніж будь-хто», — поскаржився Рубіо.

Раніше Дональд Трамп розкритикував канцлера ФРН Мерца, який заявив, що війна в Ірані не стосується Німеччини. «Я відповів: що ж, Україна — теж не наша війна, ми допомагаємо, але це не наша війна», — сказав Трамп.

Також Трамп підтвердив, що боєприпаси та засоби ППО, які були призначені для України, можуть бути відправлені на Близький Схід, де триває війна проти Ірану.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Пентагон хоче віддати озброєння, яке раніше планували передати Україні, на користь Близького Сходу.