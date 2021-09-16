"Не найвитонченіша" крадіжка: британець вдерся до пабу, щоб пограбувати його, але напився і знепритомнів за барною стійкою

Злодій вирішив скуштувати напої у барі.
В центрі англійського міста Ліверпуль 46-річний грабіжник вдерся до бару, щоб пограбувати його, але замість цього так напився, що знепритомнів. Біля барної стійки наступного його знайшла прибиральниця, яка викликала копів.
Про це повідомляє Metro.
Виявилося, що Лі Роуч увірвався до одного з барів, щоб пограбувати його, але перебрав із алкоголем і знепритомнів біля барної стійки. Наступного ранку його, занедбаного за барною стійкою, знайшла місцева прибиральниця, яка швидко викликала поліцію. Правоохоронці заарештували зловмисника.
Прокурор повідомив, що Роуч потрапив у бар, розбивши вікно. Його виявили, "серед сміття" і біля холодильника з напоями, який було перевернуто. Зловмисник також намагався сховати пляшки з розграбованим алкоголем в рюкзак, який, за його словами, він знайшов у барі.
Під час обшуку у Роуча співробітники поліції виявили викрадені гроші на суму 10 000 доларів. У нього також була посилка, яку він вкрав з багатоквартирного будинку, з новим гаманцем.
Своєю чергою, чоловік визнав крадіжку зі зломом. Крім того, виявилося, що чоловік має 90 попередніх судимостей, зокрема крадіжки та пограбування зі зломом.
Його адвокат зауважив, що Роуч домігся "великого прогресу" із Законом про реабілітацію від наркозалежності, додавши, що раніше він працював художником і декоратором. Також відомо, що у нього четверо дітей та онук. Правозахисник додав, що Роуч визнав себе винним і зазначив, що це "не найвитонченіша" крадіжка зі зломом.
"Містер Роуч, я прочитав звіт, я прочитав вашу історію правопорушень, і це досить сумна історія про людину, яка пристрастилася до наркотиків протягом багатьох років. Ви добре впоралися і успішно виконали вимоги з реабілітації від наркозалежності, які були вам надані. Але, на жаль, ви повернулись до випивки, і в підсумку вас знайшли в барі настільки п'яним, що довелося розбудити вас", - сказав суддя Девід Кніфтон.
Роуч отримав 15 місяців в'язниці.
Нагадаємо, у Франції група з трьох озброєних людей увірвалася до магазину Bulgari на Вандомській площі в Парижі і вкрала ювелірні вироби на суму близько 10 мільйонів євро.