"Не найвитонченіша" крадіжка: британець вдерся до пабу, щоб пограбувати його, але напився і знепритомнів за барною стійкою

"Не найвитонченіша" крадіжка: британець вдерся до пабу, щоб пограбувати його, але напився і знепритомнів за барною стійкою

Злодій вирішив скуштувати напої у барі.

В центрі англійського міста Ліверпуль 46-річний грабіжник вдерся до бару, щоб пограбувати його, але замість цього так напився, що з непритомнів. Біля барної стійки наступного його знайшла прибиральниця, яка викликала копів.

Про це повідомляє Metro.

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Виявилося, що Лі Роуч увірвався до одного з барів, щоб пограбувати його, але перебрав із алкоголем і з непритомнів біля барної стійки. Наступного ранку його, занедбаного за барною стійкою, знайшла місцева прибиральниця, яка швидко викликала поліцію . Правоохоронці заарештували зловмисника.

Прокурор повідомив, що Роуч потрапив у бар, розбивши вікно. Його виявили, "серед сміття" і біля холодильника з напоями, який було перевернуто. Зловмисник також намагався сховати пляшки з розграбованим алкоголем в рюкзак, який, за його словами, він знайшов у барі.

Під час обшуку у Роуча співробітники поліції виявили викрадені гроші на суму 10 000 доларів. У нього також була посилка, яку він вкрав з багатоквартирного будинку, з новим гаманцем.

Своєю чергою, чоловік визнав крадіжку зі зломом. Крім того, виявилося, що чоловік має 90 попередніх судимостей , зокрема крадіжки та пограбування зі зломом.

Metro

Його адвокат зауважив, що Роуч домігся "великого прогресу" із Законом про реабілітацію від наркозалежності, додавши, що раніше він працював художником і декоратором. Також відомо, що у нього четверо дітей та онук. Правозахисник додав, що Роуч визнав себе винним і зазначив, що це "не найвитонченіша" крадіжка зі зломом.

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"Містер Роуч, я прочитав звіт, я прочитав вашу історію правопорушень, і це досить сумна історія про людину, яка пристрастилася до наркотиків протягом багатьох років. Ви добре впоралися і успішно виконали вимоги з реабілітації від наркозалежності, які були вам надані. Але, на жаль, ви повернулись до випивки, і в підсумку вас знайшли в барі настільки п'яним, що довелося розбудити вас", - сказав суддя Девід Кніфтон.

Роуч отримав 15 місяців в'язниці.

Нагадаємо, у Франції група з трьох озброєних людей увірвалася до магазину Bulgari на Вандомській площі в Парижі і вкрала ювелірні вироби на суму близько 10 мільйонів євро.

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