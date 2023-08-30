"Не очікувала такого ставлення": росіянку в Німеччині не пустили в літак через громадянство

Німецька авіакомпанія Lufthansa відмовила росіянці у перельоті через її громадянство. Жінка мала летіти з Бремена через Франкфурт до Таллінна, а вже звідти діставатися до Росії.

На це поскаржилася сама росіянка в Telegram-каналі "Естонія-Росія".

Росіянка розповіла, що мешкає в Німеччині і має посвідку на постійне проживання. Жінка повідомила, що перебуває в аеропорту Бремена, звідки мала літаком дістатися до Таллінна, а потім поїхати до Росії.

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"Мене не садять на літак Lufthansa і кажуть, що всім громадянам Росії заборонено проїзд через Естонію! Навіть із постійною посвідкою на проживання. Куди можна дзвонити чи писати в цей час в Естонії? До літака 2 години, і зараз 5 ранку", – поскаржилася громадянка РФ.

Вона додала, що працівники Lufthansa повідомили, що чекають на електронний лист із Естонії, після отримання якого і буде ухвалене рішення щодо допуску жінки на авіарейс.

Згодом росіянка повідомила, що вирішала на чекати і повернулася до Франкфурта. Туристка знову спробує дістатися до Росії, але вже через Гельсінкі.

"Я взагалі не очікувала такого ставлення від Lufthansa", – прокоментувала обурена росіянка.

У коментарях до повідомлень туристки інші росіяни почали ділитися своїми лайфгаками, як можна "обманювати" європейські авіакомпанії та інші структури, просто не показуючи свій паспорт:

"Не знаю, як в Естонії, а в Латвії є закон про документи, що засвідчують особу. У ньому сказано, що у персони, яка проживає з ППП (посвідкою на постійне місце проживання – ред.), єдиний документ, що засвідчує особу, – це карта ППП. Тобто, в теорії, я в Латвії ніде свій паспорт не використовую. І всі держоргани теж дивляться лише карту".

"В Естонії паспорт тільки на прикордонному пункті використовую, скрізь карти вистачає".

"Всередині Естонії достатньо самої карти ППП, паспорт потрібен для подорожей".

Нагадаємо, Міністерство юстиції Естонії підготувало законопроєкт, який обмежить права на голосування на місцевих виборах для жителів із громадянством Росії та Білорусі.

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