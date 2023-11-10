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Не окупація: премʼєр Ізраїля назвав цілі ЦАХАЛ у Секторі Гази

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Не окупація: премʼєр Ізраїля назвав цілі ЦАХАЛ у Секторі Гази

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу / Фото: Associated Press

Ізраїль хоче сприяти безпечній евакуації цивільних із зони бойових дій.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна не збирається окуповувати Сектор гази після війни, а лише хоче змінити життя у палестинському анклаві.

Про це він заявив у четвер, 9 листопада, в інтерв'ю каналу Fox News, передає Associated Press.

"Ми повинні бачити Газу демілітаризованою, дерадикалізованою і відбудованою", — сказав Нетаньягу.

Також премʼєр зазначив, що Ізраїль хоче сприяти безпечній евакуації цивільних із зони бойових дій.

"І ми це робимо" — запевнив лідер Ізраїля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль вперше оголосив гуманітарну паузу в Газі.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

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Дата публікації
Перегляди
596
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