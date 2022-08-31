"Не пам'ятаю, щоб німецькі туристи 1943 року їздили до Великої Британії": Польща закликає не давати віз росіянам

Влада цієї держави наголосила, що після жорстокої війни проти України, громадяни РФ не повинні отримувати негуманітарні візи.

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише polskieradio24.pl.

Маравецький наголосив, що припинення видачі віз росіянам є ще одним важелем тиску на Кремль. Він нагадав, що під час Другої світової війни німецькі туристи не їздили до країн цивілізованого світу.

" Я не пам’ятаю, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії чи інших країн вільного світу з туристичною метою. Сьогодні Росія є варварським агресором, який вбиває мирне населення та чинить жахливі злочини в Україні. Злочини геноциду. Тому російські активи мають бути конфісковані, про це я також говорив нашим друзям з Євросоюзу, і росіяни не повинні отримувати негуманітарні візи, – наголосив він.

Нагадаємо, ЄС призупинить угоду з Росією про спрощення видавання віз.

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