Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Не пам'ятаю, щоб німецькі туристи 1943 року їздили до Великої Британії": Польща закликає не давати віз росіянам

Дата публікації
Перегляди
518
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Не пам'ятаю, щоб німецькі туристи 1943 року їздили до Великої Британії": Польща закликає не давати віз росіянам

У Польщі закликали не давати віз росіянам.

Влада цієї держави наголосила, що після жорстокої війни проти України, громадяни РФ не повинні отримувати негуманітарні візи

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише polskieradio24.pl. 

Маравецький наголосив, що припинення видачі віз росіянам є ще одним важелем тиску на Кремль. Він нагадав, що під час Другої світової війни німецькі туристи не їздили до країн цивілізованого світу. 

"Я не пам’ятаю, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії чи інших країн вільного світу з туристичною метою. Сьогодні Росія є варварським агресором, який вбиває мирне населення та чинить жахливі злочини в Україні. Злочини геноциду. Тому російські активи мають бути конфісковані, про це я також говорив нашим друзям з Євросоюзу, і росіяни не повинні отримувати негуманітарні візи, – наголосив він.

Нагадаємо, ЄС призупинить угоду з Росією про спрощення видавання віз.

Читайте також:

Данія обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС

Данія обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС

Повʼязані теми:

Наступна публікація