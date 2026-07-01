Не Париж і не Лондон: яке місто стало головним магнітом для туристів

Бангкок / © edition.cnn.com

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Бангкок уже понад десятиліття утримує статус одного з головних туристичних центрів світу, випереджаючи Париж, Лондон і Нью-Йорк за кількістю іноземних гостей. Після пандемії місто не лише повернуло собі лідерство, а й встановило новий рекорд за кількістю відвідувачів.

Про це повідомило видання Space Daily, посилаючись на рейтинги Mastercard та Euromonitor International.

Упродовж другої половини 2010-х років саме Бангкок найчастіше очолював глобальний індекс туристичних напрямків Mastercard. Рейтинг враховував лише іноземних мандрівників, які залишалися в місті щонайменше на одну ніч. За цією методологією столиця Таїланду посідала перше місце у 2013, 2016, 2017 та 2018 роках, тоді як Лондон лише тимчасово випереджав її в окремі роки. Нью-Йорк у цей період залишався сьомим із приблизно 13,6 мільйона іноземних туристів — майже на 40% менше, ніж Бангкок.

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Фахівці пояснюють популярність міста кількома чинниками. Серед них — вигідне розташування в Південно-Східній Азії, відносно невисока вартість проживання, харчування та транспорту, розвинена мережа міжнародних авіасполучень, велика концентрація туристичних пам’яток у центральній частині міста та всесвітньо відома тайська кухня.

Останній щорічний глобальний індекс туристичних напрямків Mastercard компанія опублікувала у вересні 2019 року, використавши дані за 2018-й. Уже після початку пандемії COVID-19, яка різко скоротила міжнародний туризм у 2020–2022 роках, цей рейтинг більше не оновлювали. Наразі одним із головних світових рейтингів став індекс Euromonitor International, який оцінює міста за ширшим набором критеріїв, зокрема кількістю туристів, їхніми витратами, рівнем безпеки, розвитком інфраструктури та сталим розвитком.

За даними Euromonitor, Бангкок знову став найбільш відвідуваним містом світу у 2023, 2024 та 2025 роках. Лише 2025 року місто прийняло близько 30,3 мільйона іноземних туристів, що перевищило навіть допандемічний показник у приблизно 22 мільйони відвідувачів.

Втім, популярність має й негативні наслідки. Місто регулярно стикається із сильними заторами, забрудненням повітря, навантаженням на запаси прісної води та історичні пам’ятки. Крім того, туристичний сектор супроводжується проблемами нелегальної економіки, шахрайства та секс-туризму.

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Окремий виклик пов’язаний із географічним розташуванням Бангкока. Місто розташоване приблизно на 1,5 метра вище рівня моря та щороку просідає приблизно на 2 сантиметри через видобуток підземних вод. Через це, за оцінками фахівців, до 2050-х років окремі райони можуть зіткнутися з ризиком часткового затоплення.

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