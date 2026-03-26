«Не патріот, а корисний ідіот Росії»: у Європарламенті жорстко «рознесли» Орбана

Віктор Орбан та Путін / © Associated Press

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан є не патріотом своєї країни, а «корисним ідіотом» Росії та Китаю.

Про це під час свого виступу заявив німецький депутат Європейського парламенту від Вільної демократичної партії Німеччини (FDP), член Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ, Моріц Кернер, інформує ZN.

«Ви заявляєте, що виступаєте за національний суверенітет, але при цьому запрошуєте китайських поліцейських стежити за людьми у вашій країні. Ви кажете, що хочете зупинити міграцію, але при цьому впускаєте російських шпигунів до нашої Шенгенської зони і називаєте це національною картою. Ось що ви робите», — зазначив депутат.

Крім того, Кернер звинуватив угорського премʼєра у тому, що він запровадив нові закони для компаній і податки, щоб витіснити європейських конкурентів, однак публічно завжди виступав за конкурентоспроможність.

«Ви перетворили Угорщину на бананову республіку. Ви обікрали своє населення й збагатили свою родину та друзів», — заявив Кернер.

Крім того, депутат нагадав, що за часів правління Орбана Угорщина офіційно стала однією з найбідніших і найкорумпованіших у Євросоюзі.

«Який обман. Який тягар для вашого народу», — додав депутат.

Раніше повідомлялося, що угорська опозиційна партія «Тиса» посилила лідерство над правлячою партією «Фідес», що відкриває їй шлях до отримання конституційної більшості та формування фактично двопартійного парламенту.

Ми раніше інформували, що Європейський Союз відклав затвердження кредитного плану для Угорщини на суму понад 16 млрд євро через позицію уряду Віктора Орбана, який блокує надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд.