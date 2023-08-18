Не Патрушев, не Медведєв: опозиціонер припустив, хто має шанс стати наступником Путіна

Людину, яка бодай якось причетна до безвиході, в якій перебуває Росія через війну проти України, еліти точно не оберуть.

Микола Патрушев та Дмитро Медведєв не мають шансів стати наступниками Володимира Путіна. Ймовірно, новим очільником Росії може стати раніше невідома нам людина.

Про це сказав російський опозиційний політик та психолог Леонід Гозман, пише "BILD на русском".

"Тих людей, які несуть принаймні моральну відповідальність за ту безвихідь, в яку вони загнали державу, еліти не підтримають. У Миколи Платоновича Патрушева і Дмитра Анатолійовича Медведєва або ще якихось таких же дивних, м'яко кажучи, людей шансів немає", – наголосив він.

На думку політика, шанси має якийсь, можливо, поки що невідомий нам негідник. "Жорстокий, огидний і так далі, але розумний. Який, щоб утриматися при владі, почне скидати баласт. А найбільший баласт – це війна з Україною", – додав Гозман. Він вважає, що в результаті той чи інший диктатор може передати владу цивільному уряду.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що вертикаль влади російського диктатора Володимира Путіна повністю зруйнована. Відтак у нього лишається тільки ядерна зброя, яку він буде використовувати для залякування Заходу.

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