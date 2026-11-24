Кушнер про власне бачення миру з РФ / © Офіс президента України

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Спецпосланець президента США Джаред Кушнер переконаний, що майбутня мирна угода внаслідок переговорів має принести набагато більше, ніж просто припинення вогню.

Таку заяву він зробив для New York Magazine.

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Що Джаред Кушнер вважає «головною нагородою» мирних перемовин

В інтерв’ю зять Дональда Трампа Джаред Кушнер поділився власним баченням того, яким має бути справжній успіх дипломатичних зусиль навколо війни в Україні. На його думку, самого зупинення бойових дій недостатньо.

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Американський переговорник вважає, що так звана «головна нагорода» переговорного треку криється в докорінному оновленні відносин між Росією та Європою — це дозволить усунути передумови для подальшої агресії.

Кушнер висловив сподівання, що з настанням миру люди повернуться до нормального життя й торгівельно-економічної взаємодії. Водночас він радить не сприймати гучні й безкомпромісні заяви сторін у медіа як остаточні рішення.

«Кожен, хто вів серйозні переговори, знає: ти завжди на „ні“, поки не дійдеш до „так“. Максималістські позиції, які зливають у пресу, мало пов’язані з реальними переговорними позиціями або майбутніми результатами», — каже Кушнер.

Окремо Кушнер зупинився на перспективах України, вказавши, що для повоєнного відновлення державі потрібні дієві запобіжники від нового нападу.

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«Я намагався показати Зеленському: знайдімо спосіб, за якого, якщо вам вдасться зупинити війну й отримати надійні гарантії безпеки для України, ви одразу зможете зосередитися на економіці та стати лідером відбудови власної країни», — додав він.

Останні заяви Джареда Кушнера про Україну

Нагадаємо, спецпосланець США та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в інтерв’ю виданню New York Magazine розкрив деталі переговорів із Росією та Україною щодо завершення війни.

Серед обговорюваних сценаріїв був можливий обмін територіальних поступок Києва на надійні гарантії безпеки за зразком п’ятої статті НАТО. Попри твердження Кушнера про готовність Москви розглядати таку концепцію, у Кремлі цю інформацію категорично заперечили, а жодних конкретних домовленостей щодо територій чи гарантій наразі не погоджено.

Кушнер також зазначив, що раніше разом зі Стівом Віткоффом передавав українській стороні початкові пропозиції Москви, які в Києві сприйняли як вимогу капітуляції через їхню жорсткість.

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За словами спецпредставника, він намагався захистити Володимира Зеленського від жорсткого політичного пресингу з боку Трампа. Водночас Кушнер розкритикував звичку Києва виносити перебіг перемовин у публічну площину.

Своє бачення майбутнього Кушнер пов’язує з припиненням бойових дій за наявності дієвих гарантій безпеки, що дозволить Зеленському зосередитися на економічному розвитку та відбудові України. Крім врегулювання війни, однією зі своїх цілей американський переговорник також називає перезавантаження відносин між Росією та Європою.

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