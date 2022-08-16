"Не перевалочний пункт для відпустки": у Фінляндії почнуть скорочувати кількість виданих росіянам віз

Обмеження щодо віз росіянам у Фінляндії почнуть діяти від вересня. Очікується, що кількість шенгенських віз громадянам країни-терористки скоротиться до однієї десятої від нинішнього рівня.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Пеккі Хаавісто.

За його словами, у країні уповільнять процес видавання віз. Наприклад, виділять лише один день на тиждень для подання заяв росіян на туристичну візу.

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"Насправді це може означати, що у понеділок ви можете подати заяву на отримання туристичної візи, а з вівторка по п'ятницю - на візу з сімейних обставин, навчання, роботи або з інших поважних причин", - пояснив міністр.

Хаавісто наголосив, що Фінляндія не може бути перевалочним пунктом для відпустки в Європі для росіян.

"Після коронавірусу помітне збільшення турпотоку з Росії, коли ми намагаємося допомогти українським біженцям. Це недоречно, що Фінляндія стала перевалочним пунктом для відпустки в Європі", - наголосив він.

Раніше Єрмак розповів, як перемогти "рускій мір" на багато років.

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрата віз може стати першим кроком до російського бунту.

Як повідомлялося, у Єврокомісії прокоментували припинення видавання віз росіянам.

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