Не піддамося на шантаж Путіна: в Австрії відповіли на припинення постачання газу з Росії

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що країна не залишиться без газу після того, як російська компанія "Газпром" заявила про припинення постачання.

Про це інформує видання Kronen Zeitung.

Негаммер заявив, що австрійська компанія OMV отримала попередження від "Газпрому" про припинення постачання газу з ранку суботи.

"Це означає, що сталося те, до чого ми готувалися з початку війни в Україні", – додав канцлер Австрії, підкреслюючи, що "ми також показуємо, що не піддамося шантажу з боку Путіна".

Крім того, він заявив, що у країни є надійні постачальники газу корм РФ, а газосховища заповнені на 93%, що становить річну потребу всієї Австрії. Він додав, що проінформував Європейську комісію про цей випадок.

"Можу вам обіцяти: ніхто взимку не замерзне, жодна квартира не залишиться холодною!" – наголосив Негаммер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський “Газпром” повідомив Австрію про припинення постачання газу від суботи, 16 листопада.

Крім того, ми раніше інформували, що у Словаччині знайшли заміну російському газу.

Читайте також: