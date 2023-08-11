Не підтримує війну проти України: російський лейтенант втік до Литви і просить політичного притулку

Російський військовий запевняє, що не був на території України.

Лейтенант російських збройних сил Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви, дістався Вільнюса і був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби.

Про це повідомляє російська служба BBC.

Що відомо

За даними журналістів, офіцер-артилерист був "заступником начальника складу обліково-операційного відділення польового артилерійського складу". Військовослужбовець проходив службу у військовій частині 59313-39, що належить до "Об'єднаного стратегічного командування Східного військового округу". У звичайний час ця частина дислокується у селищі Тейсін Хабаровського краю.

"3 серпня я вирішив залишити Російську Федерацію у зв'язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні, яку розв'язала моя держава. Зараз я перебуваю в Республіці Литва, де попросив політичного притулку", – сказав Іван Корольов.

Посвідчення Корольова

За словами росіянина, він брав участь у СВО, але був весь час на території Російської Федерації. На території України, стверджує він, не воював.

"Ми займалися забезпеченням російських військ боєприпасами. Ми брали боєприпаси з усієї Росії, з усіх частин, з усіх арсеналів і розподіляли їх бригадам, частинам безпосередньо в Україну", – запевняє військовий.

Заяву лейтенанта 11 серпня було прийнято до розгляду, після чого його відправили до міграційного центру в Пабраді. Він перебуватиме там, доки литовська влада розглядатиме його заяву.

Зауважимо, українська розвідка оприлюднила перехоплення, в якому цивільні росіяни обговорюють методи ухилення від мобілізації. Вони вважають, що в Україні "немає чого робити".

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