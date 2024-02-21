Не підтримує жодних стосунків: в ЦПД відповіли щодо "сина Сирського в Австралії"

Роспропаганда запустила черговий фейк, що у головнокомандувача ЗСУ Сирського є прийомний син в Австралії, який підтримує РФ.

Російські пропагандисти поширюють відеопровокацію з так званим "сином Сирського". Проте Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще 2009 року.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

Черговий фейк росіян, а саме ролик, що став частиною масштабної ворожої ІПсО, спрямований проти командування ЗСУ, повідомили в ЦПД.

"В РФ намагаються скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі в Росії. Цим вороги намагаються дискредитувати українців", - додали фахівці.

Тож Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році.

Колишня дружина Олександра Сирського ще 14 років тому виїхала разом з дітьми та новим чоловіком до Австралії. З її родиною генерал-полковник Сирський не підтримує жодних стосунків.

Нагадаємо, 8 лютого, президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Попри місце навчання головкома, а саме Московське вище загальновійськове командне училище, яке він закінчив 1986 року, життя Сирського пов'язане з Україною. Він навчався в Академії Збройних сил України (оперативно-тактичний рівень) та Національному університеті оборони (оперативно-стратегічний рівень). Закінчив навчальні заклади з відзнакою.

Від 1993 року командував мотострілецьким батальйоном 6-ї дивізії Національної гвардії України в Чугуєві, згодом очолив полк.

З початком бойових дій на Донбасі 2014 року Олександр Сирський став начальником штабу АТО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оборона Києва, контрнаступ на Харківщині та бої за Бахмут. Генерал Сирський. Ексклюзивне інтерв'ю

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