Не почув наміру зрадити українців: Шольц розповів про позицію Трампа щодо України

Однак німецький політик не уточнив, що має на увазі.

Олаф Шольц заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп має "більш витончену позицію" щодо України.

Про це німецький політик сказав в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung.

"У мене склалося враження, що він займає більш витончену позицію, ніж це часто припускають", – запевнив канцлер Німеччини.

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На запитання, чи буде Дональд Трамп намагатись укласти угоду з Росією про припинення війни через голову українців, канцлер сказав, що в розмові обраний президент США не дав "жодних ознак" того, що він це зробить.

Він додав, що Німеччина своєю чергою не погодиться на "мир під диктатом".

Нагадаємо, Німеччина може запровадити санкції проти Північної Кореї, якщо її військові будуть брати участь у війні проти України.

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