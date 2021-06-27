Не поділили лежаки: в Албанії власники готелів влаштували перестрілку, є загиблі та поранені

Не поділили лежаки: в Албанії власники готелів влаштували перестрілку, є загиблі та поранені

Загинули рідні брати, постраждали - неповнолітні.

27 червня у приморському селищі Велипоя в Албанії сталася перестрілка, внаслідок якої 4 людини загинули і 2 постраждали.

Як пише Балканський оглядач, причиною став конфлікт між двома родинами власників двох готелів. Сутичка зав'язалася через межі дільниць на пляжі, де вони встановлювали шезлонги для туристів.

Також читайте У Техасі сталася перестрілка: 14 осіб отримали поранення

Серед двох вбитих - рідні брати. Одному загиблому було лише 20 років, одному з поранених - 17 років.

Поліція виявила вогнепальну зброю, яку використовували під час сварки. Також було вилучено записи камер безпеки в районі, де, можливо, зафіксований момент сутички.

Нагадаємо, поліція затримала одного підозрюваного в масовій стрілянині, в результаті якої 14 осіб були поранені в жвавому районі в центрі Остіна (штат Техас). Слідчі вважають, що стрілянина стала наслідком спору.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання