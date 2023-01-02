Не погасять борг – відправимо на війну: банки Росії винайшли "схему" вручення повісток неблагонадійним клієнтам

Новорічний "подарунок" боржнику під ялинку від Центробанку РФ.

У Росії вручатимуть повістки боржникам. Так, голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна розіслала листа установам з вимогою в січні 2023 року запрошувати клієнтів, які не сплачують рахунки, і вручати їм повістки на війну в Україну.

Про це йдеться у документі, що надає Telegram-канал InformNapalm.

Російські банки мають також пропонувати підписати контракт на проходження служби у Збройних силах Росії. Якщо боржники відмовлятимуться це робити, працівники повинні викликати поліцію і зафіксувати все на відео.

Нагадаємо, Ельвіра Набіулліна раніше наказала відкрити “філії” підконтрольного Кремлю “Промсвязьбанку” на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни погрожують штрафами через відмову повністю переходити на рубль.

Також окупанти влаштовують рейди по торгових точках на тимчасово окупованій Херсонщині.

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