Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Не погасять борг – відправимо на війну: банки Росії винайшли "схему" вручення повісток неблагонадійним клієнтам

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
106
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Не погасять борг – відправимо на війну: банки Росії винайшли "схему" вручення повісток неблагонадійним клієнтам

Фото: Antti Havukainen

Новорічний "подарунок" боржнику під ялинку від Центробанку РФ.

У Росії вручатимуть повістки боржникам. Так, голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна розіслала листа установам з вимогою в січні 2023 року запрошувати клієнтів, які не сплачують рахунки, і вручати їм повістки на війну в Україну.

Про це йдеться у документі, що надає Telegram-канал InformNapalm.

Російські банки мають також пропонувати підписати контракт на проходження служби у Збройних силах Росії. Якщо боржники відмовлятимуться це робити, працівники повинні викликати поліцію і зафіксувати все на відео.

Нагадаємо, Ельвіра Набіулліна раніше наказала відкрити “філії” підконтрольного Кремлю “Промсвязьбанку” на базі захоплених відділень українських фінустанов.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни погрожують штрафами через відмову повністю переходити на рубль.

Також окупанти влаштовують рейди по торгових точках на тимчасово окупованій Херсонщині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
106
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація