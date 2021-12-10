Не помітив Голодомору: у США збирають підписи за позбавлення журналіста Пулітцерівської премії

Волтер Дюранті у своїх репортажах вихваляв програму колективізації в СРСР.
Журналіста Волтера Дюранті, який у 1930-х роках публічно підтримував сталінську пропаганду, хочуть позбавити присудженої йому Пулітцерівської премії.
На офіційному сайті комітету США з визнання Голодомору геноцидом оголосили збір підписів під відповідною петицією.
У серії репортажів, опублікованих у 1932 році в американському виданні The New York Times, Дюранті вихваляв програму колективізації та п’ятирічний план (так звану п'ятирічку) в СРСР та заперечив існування голодомору в Україні.
В оголошенні про збір підписів йдеться про те, що у випадку Дюранті премію було вручено людині, яка не відповідала журналістській етиці та стандартам нагороди, а натомість “поширювала неправдиві новини по всьому світу про тоталітарний режим".
Коли петиція набере 7500 підписів, комітет направить її на розгляд до ради Пулітцерівської премії.
Міжнародну кампанія проти Дюранті розпочав ще у 2003 році професор Колумбійського університету Марк фон Хаген, який провів дослідження його публікацій. Але тоді "чітких і переконливих доказів навмисного обману", які могли стати підставою для позбавлення журналіста премії, не виявили.
Нагадаємо, в останню суботу листопада в Україні традиційно вшановують День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.
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