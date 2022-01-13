Не пов'язаний з агресією РФ: у Німеччині вважають "Північний потік-2" економічний проєктом

Німеччина не сертифікувала трубопровід.

У німецькому Міністерстві оборони вважають російський трубопровід "Північний потік-2" суто економічним проєктом.

Про це інтерв'ю RBB заявила очільниця Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

За її словами, не варто змішувати російський газопровід із конфліктом між Україною та РФ. Вона наголосила, що не потрібно використовувати для пошуку рішень "проєкти, які із цим зовсім не пов'язані". Мовляв, це не вдасться.

"Нам не потрібно втягувати це ("Північний потік- 2" - Ред.) у цей конфлікт. Нам потрібно вирішити цей конфлікт через переговори. І у нас зараз є така нагода", - сказала Ламбрехт.

Своєю чергою, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Німеччина вирішила призупинити сертифікацію газопроводу, бо він не відповідає вимогам Євросоюзу. Політикиня наголосила на тому, що запуск трубопроводу має геополітичний характер.

Нагадаємо, у грудні 2021 року у Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2". За словами голови Федеральної мережевої агенції Йохена Хоманна, регулятор досі не отримав необхідні документи від оператора. Процес сертифікації відновлять, коли вимоги будуть виконані. До слова, у Росії сподівалися ввести його в експлуатацію до кінця минулого року.

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