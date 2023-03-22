Не повторити помилку Європи: Китай відмовився збільшувати закупівлю газу у Росії - Bloomberg

Путін пропонував керівництву Китаю у шість разів збільшити поставки газу КНР до 2030 року.

Під час свого візиту до РФ китайський лідер Сі Цзіньпін не підписав угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2", на що дуже сподівались у Москві.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Сам російський диктатор Володимир Путін заявляв, що сторони погодили практично всі положення щодо будівництва газопроводу через територію Монголії, однак спільні заяви з Сі Цзіньпіном виявились набагато скромнішими.

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Путін пропонував китайському колезі у шість разів збільшити поставки газу КНР до 2030 року.

Однак у Пекіні не хочуть повторювати помилку Європи і ставати занадто залежними від російської сировини. Тим більше у Китаю є великий вибір постачальників, серед яких. США, Австралія, Туркменістан та Катар.

"Для Китаю зараз ринок продавця [пропозиція перевищує попит]. Китай може чекати скільки завгодно довго, поки Росія не зробить надзвичайно приємну пропозицію. Додатковий газ з Росії не потрібен, особливо після економічного спаду, спричиненого карантинами", – сказав старший аналітик Американського фонду вивчення енергетичної політики Бетт Оджерел.

Проектування "Сили Сибіру-2" почалось ще у 2020 році, Росія розраховує збільшити поставки газу Китаю до 50 млрд куб. м на рік.

З урахуванням розширення газопроводу "Сила Сибіру-1" це разом дозволить до 2030 року збільшити поставки у Китай до 98 млрд кубів газу. Також Росія планує постачати 100 млн тонн зрідженого газу. Це всеодно менше, ніж Росія втратила в Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічей із російським злочинцем Володимиром Путіним домінував та дивився із психологічним тиском на нього. Китайський президент "просто знущався з нього".

Крім того, ми раніше інформували, що Адміністрація США планує втілити у життя можливістю проведення телефонних переговорів президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

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