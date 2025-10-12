Не повторюйте помилок "однієї країни": у Кремлі пригрозили Молдові агресією

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков пригрозив Молдові не повторювати помилок «однієї країни», натякаючи на Україну.

Таким чином спікер Путіна відреагував на нову військову доктрину Молдови, в якій Росія названа головною загрозою безпеці, передає Euronews.

«Це продовження достатньо конфронтаційної лінії щодо нашої країни, недружньої лінії. Нинішнє керівництво Молдови, на наш погляд, робить серйозну помилку», — сказав представник Кремля.

Пєсков пригрозив Молдові повторенням долі «однієї держави». В словах речника Путіна вгадується натяк на Україну.

«Вони (Молдова — Ред.) вважають, що лінія на вибудовування відносин з Європою передбачає повну антагонізацію Росії. Цю помилку вже одна держава робила. Нічого хорошого це не дало цій одній державі», — зазначив він.

Нагадаємо, що партія президентки Санду перемогла на парламентських виборах у Молдові.