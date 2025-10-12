- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2013
- Час на прочитання
- 1 хв
Не повторюйте помилок "однієї країни": у Кремлі пригрозили Молдові агресією
У Кремлі нагадали Молдові, що можуть напасти на неї, як на Україну: Пєсков погрожує наслідками за визнання РФ загрозою.
Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков пригрозив Молдові не повторювати помилок «однієї країни», натякаючи на Україну.
Таким чином спікер Путіна відреагував на нову військову доктрину Молдови, в якій Росія названа головною загрозою безпеці, передає Euronews.
«Це продовження достатньо конфронтаційної лінії щодо нашої країни, недружньої лінії. Нинішнє керівництво Молдови, на наш погляд, робить серйозну помилку», — сказав представник Кремля.
Пєсков пригрозив Молдові повторенням долі «однієї держави». В словах речника Путіна вгадується натяк на Україну.
«Вони (Молдова — Ред.) вважають, що лінія на вибудовування відносин з Європою передбачає повну антагонізацію Росії. Цю помилку вже одна держава робила. Нічого хорошого це не дало цій одній державі», — зазначив він.
Нагадаємо, що партія президентки Санду перемогла на парламентських виборах у Молдові.