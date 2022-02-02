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Не поїде до Африки: Путін працевлаштував скандальну "няш-мяш" Поклонську на нову посаду

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Не поїде до Африки: Путін працевлаштував скандальну "няш-мяш" Поклонську на нову посаду

ТСН.ua

Поклонська працюватиме в Росспівробітництві.

Президент країни-агресорки Володимир Путін 2 лютого призначив колишню "прокурорку" Криму Наталію Поклонську, яка мала стати пані послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, заступницею керівника Федерального агентства у справах Співдружності незалежних держав. 

Про це йдеться в указі Путіна, опублікованому на офіційному інтернет-порталі правової інформації країни-агресорки. 

"Призначити Наталію Поклонську заступницею керівника Федерального агентства у справах Співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці", - йдеться в указі Путіна. 

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