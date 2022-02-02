Не поїде до Африки: Путін працевлаштував скандальну "няш-мяш" Поклонську на нову посаду

Поклонська працюватиме в Росспівробітництві.
Президент країни-агресорки Володимир Путін 2 лютого призначив колишню "прокурорку" Криму Наталію Поклонську, яка мала стати пані послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, заступницею керівника Федерального агентства у справах Співдружності незалежних держав.
Про це йдеться в указі Путіна, опублікованому на офіційному інтернет-порталі правової інформації країни-агресорки.
"Призначити Наталію Поклонську заступницею керівника Федерального агентства у справах Співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці", - йдеться в указі Путіна.
Нагадаємо:
- Наталія Поклонська стала "прокуроркою" Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
- Генеральна прокуратура України також склала їй підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.
- 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.
- У жовтні 2021 року Путін призначив Наталію Поклонську послом в Кабо-Верде. Проте у січні 2022 року "прокурорка" передумала їхати до Африки.
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