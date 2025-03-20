Не працює метро, заблоковані соцмережі: Туреччину охопив хаос після затримання мера Стамбула

У Стамбулі затримали мера міста Екрема Імамоглу, який обіймає цю посаду від 2019 року. Імамоглу вважали головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які мають відбутися 2028 року.

Про це пише видання BBC.

Затримання мера найбільшого міста Туреччини відбулося після того, як Стамбульський університет 18 березня заявив, що анулював диплом Імамоглу через порушення, що завдало удару по опозиції.

Протестувальники вийшли на вулиці та в університетські містечка, а також на станції метро, де натовпи скандували антиурядові гасла. Це вияв громадського гніву, якого не бачили роками, зазначає видання.

У найбільшому місті Туреччини повідомлялося про сутички між протестувальниками та поліцією.

Багато вулиць у Стамбулі також були закриті для руху, а деякі лінії метро скасували свої роботи.

Фото: Associated Press

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Стамбула

Екрем Імамоглу зі світської Республіканської народної партії (CHP) вважається одним із найсильніших політичних суперників президента Реджепа Таїпа Ердогана. Прокуратура звинуватила його в корупції та сприянні терористичній групі, назвавши "підозрюваним лідером злочинної організації".

Поліція затримала 100 осіб, зокрема інших політиків, журналістів і бізнесменів, у рамках розслідування, а офіс губернатора Стамбула запровадив чотириденні обмеження в місті.

Однак очікуються нові протести по всій країні, лідери опозиції закликають людей не мовчати.

Імамоглу заявив, що "воля народу не може бути замовчена". Він пообіцяв рішуче стояти за народ Туреччини "і всіх, хто підтримує демократію та справедливість у всьому світі".У середу британська мережева організація Netblocks заявила, що Туреччина обмежила доступ до таких соціальних мереж, як X, YouTube, Instagram і TikTok.

Після арешту мера Стамбула в соціальних мережах було висловлено занепокоєння щодо переходу Туреччини до автократії, дехто закликав опозицію бойкотувати майбутні президентські вибори, стверджуючи, що чесне та демократичне голосування більше неможливе.

Партія Імамоглу, РНП, навіть засудила арешти як "державний переворот проти нашого наступного президента", ці настрої широко підтримали проопозиційні голоси.

Торік Імамоглу виграв другий термін на посаді мера Стамбула, коли його партія РНП перемогла на місцевих виборах там і в Анкарі.

Вибір кандидата в президенти від РНП, в якому Імамоглу є єдиним висуванцем, має відбутися в неділю.

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