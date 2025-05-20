ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Не працюють навіть екстрені лінії: масштабний збій зв’язку паралізував Іспанію

Іспанія знову без зв’язку — через місяць після великого відключення світла. Провідні оператори не працюють, а екстрені служби перейшли на резервні номери.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Масштабний збій зв’язку

Масштабний збій зв’язку / © Unsplash

У Іспанії вдруге менше ніж за місяць стався масштабний збій інфраструктури — цього разу зник мобільний зв’язок та інтернет. Абоненти залишилися без доступу до дзвінків, повідомлень і мобільного інтернету. Найбільше постраждали Мадрид, Барселона, Валенсія та Севілья.

Про це повідомило видання LBC.

Близько 5:00 ранку оператори Movistar, Orange, Vodafone, Digi та O2 повністю або частково припинили роботу. Користувачі не можуть дзвонити, надсилати повідомлення або використовувати мобільний інтернет. На DownDetector фіксуються тисячі скарг, а в соцмережах люди звинувачують постачальників у зриві робочих та навчальних процесів.

Лінії екстрених служб 112 частково не працюють. У Валенсії та Арагоні створили тимчасові номери для викликів. Водночас компанії не можуть під’єднатися до систем, а банки — обслуговувати клієнтів.

«Проблема, очевидно, виникла через серйозний збій у системі Telefónica, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії. Речник компанії повідомив іспанській газеті ABC, що проблема виникла через невдале оновлення мережі, і що її інженери працюють над її виправленням», — йдеться в матеріалі.

28 квітня Іспанія та Португалія пережили 10-годинний «Блек-аут 2025», причини якого досі не названо. Однак уряд заперечує кібератаку.

Нагадаємо, NASA показало дивовижні знімки блекауту в Іспанії.

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