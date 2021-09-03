"Не приведи Боже буде такий самий провал": Лукашенко попередив спортсменів, які поїдуть на Олімпіаду-2024

"Не приведи Боже буде такий самий провал": Лукашенко попередив спортсменів, які поїдуть на Олімпіаду-2024

Під час Олімпіади у Токіо білоруські спортсмени вибороли сім нагород.

Олександ Лукашенко попередив білоруських спортсменів, які збираються взяти участь в Олімпійських іграх в Парижі у 2024 році.

Про це він сказав під час відкриття дитячо-юнацького футбольного центру клубу "Динамо-Мінськ".

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"Через три роки Олімпійські ігри в Парижі. Ремствувати буде ні на кого. Той самий клімат фактично, що й у нас. Навіть ще кращий. Це не в Японії. Не приведи Боже буде такий самий провал, як у Токіо", - наголосив Лукашенко.

За його словами, під час ігор спортсмени мали б бодай показати свій найкращий результат - хоч би й не стали чемпіонами.

"Це вершина будь-якого спортсмена. Скільки у нас великих спортсменів, які цього результату не показали. Це безлад, це відсутність будь-якої дисципліни, а повинна бути дисципліна", - наголосив він.

До слова, під час Олімпіади-2020 у Токіо Білорусь була представлена у 20 видах спорту. До Японії поїхало 108 спортсменів. Білоруси завоювали всього сім медалей -це найгірший результат на літніх Іграх. У командному заліку одне "золото", яке у стрибках на батуті завоював Іван Литвинович, а також три срібні та три бронзові медалі.

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Олександру Лукашенку, на якого білоруська автокефальна церква наклала анафему, брати участь у всіх заходах МОК, включно з Олімпійськими іграми. Лукашенко відсторонений, як глава Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі. Також заборона стосується інших чиновників НОК. Ці заходи є тимчасовими.

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