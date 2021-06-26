"Не приїжджайте": Амстердам більше не вітає охочих до сексу і наркотиків туристів

"Не приїжджайте": Амстердам більше не вітає охочих до сексу і наркотиків туристів

Жителі Амстердама не хочуть знову страждати від "гучних і сп'янілих" туристів, які не приїжджали під час карантину.

Міська рада Амстердама витратила 100 тисяч євро на онлайн-кампанію "Насолоджуйтесь і поважайте", яка закликає мандрівників відвідувати об'єкти культурної спадщини міста і попереджає охочих розважитися про штрафи.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що під час зумовленого пандемією COVID-19 карантину місцеві жителі, які вперше за тривалий час залишилися без "гучних і сп'янілих" туристів, повернулися до районів, яких уникали роками.

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"Ми не хочемо повертатися до того, що ми бачили до пандемії, коли масові скупчення людей в Кварталі червоних ліхтарів і розважальних зонах міста завдавали незручності жителям", - йдеться в заяві міськради.

Посадовці зазначили, що Амстердам завжди вітатиме туристів, які поважають місто і його жителів.

"Відвідувачі, які нешанобливо ставляться до наших жителів і спадщини, не вітаються. Ми говоримо їм: Не приїжджайте до Амстердама", - заявила місцева влада.

Зараз онлайн-кампанія націлена на британських чоловіків у віці від 18 до 34 років, які розглядають можливість поїздки в столицю Нідерландів. У найближчі кілька місяців кампанію поширять на цільові групи в інших країнах.

"Амстердаму потрібні туристи, без них наші прекрасні музеї і ресторани не вижили б, - каже Нікола Теобальд, яка 30 років живе в центрі міста. - Але це був бонус під час пандемії, коли вони не могли приїхати. Більше жодних великих груп, що товпилися в районі каналу, яких, в гіршому випадку, рвало від алкоголю і наркотиків. Ми повернули наше місто, і нам це сподобалося".

Нинішня кампанія попереджає туристів про те, що вони можуть отримати 140 євро штрафу за сечовипускання в громадських місцях, порушенням спокою в центрі або засмічування міста.

Цього літа влада також вирішила тимчасово заборонити звеселяючий газ, алкоголь і звукові системи під час масових зібрань уздовж каналів і в Кварталі червоних ліхтарів. Окрім того, у місті діятиме додаткова поліція, яка штрафуватиме відвідувачів, що сплять у своїх машинах.

У 2019 році Амстердам відвідали близько 20 мільйонів іноземних туристів. 70% прибутку надійшло від відвідувачів з сусідніх країн - Німеччини та Бельгії, а також Великої Британії.

Незадовго до пандемії місцеві жителі скаржилися, що їхнє місто перетворилося на "туристичний світ Діснея". Тоді влада Амстердама пропонувала перенести частину кварталу червоних ліхтарів до комплексу "Еротичний центр" за містом. Ця пропозиція, однак, викликала обурення секс-працівників.

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