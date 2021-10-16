Не пропадати ж добру: у Польщі після ліквідації сексшопу викинутий на смітник товар розмели зі швидкістю звуку

Не пропадати ж добру: у Польщі після ліквідації сексшопу викинутий на смітник товар розмели зі швидкістю звуку

Місцеві жителі атакували сміттєві баки з товарами для дорослих, тож кожна річ знайшла свого власника.

У Вроцлаві після 16 років роботи закрили магазин для дорослих "Beatе Ushe". Усе, що не продали викинули просто на смітник.

Про це повідомляє InPoland.

Учора, 15 жовтня, у Вроцлаві сексшоп, який раніше заявив про своє закриття, викинув залишок асортименту товару у сміттєвий бак. Втім, полежали товари для дорослих недовго.

Хтось повідомив про "полуничний" зміст контейнера у соцмережі. Кликати двічі не довелося, люди набігли і розмели все, що знайшли у сміттєвому баку.

Зазначається, що найбільшим попитом користувалися вібратори.

Нагадаємо, за чим ходять українці у секс-шопи та що купують найчастіше

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання