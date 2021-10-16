Не пропадати ж добру: у Польщі після ліквідації сексшопу викинутий на смітник товар розмели зі швидкістю звуку

Місцеві жителі атакували сміттєві баки з товарами для дорослих, тож кожна річ знайшла свого власника.
У Вроцлаві після 16 років роботи закрили магазин для дорослих "Beatе Ushe". Усе, що не продали викинули просто на смітник.
Про це повідомляє InPoland.
Учора, 15 жовтня, у Вроцлаві сексшоп, який раніше заявив про своє закриття, викинув залишок асортименту товару у сміттєвий бак. Втім, полежали товари для дорослих недовго.
Хтось повідомив про "полуничний" зміст контейнера у соцмережі. Кликати двічі не довелося, люди набігли і розмели все, що знайшли у сміттєвому баку.
Зазначається, що найбільшим попитом користувалися вібратори.
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