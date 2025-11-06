Не просто зброя: навіщо Путіну підводний ядерний безпілотник "Посейдон"

Підводний ядерний безпілотник "Посейдон" / © YouTube/Минобороны России

У спробі відвернути світову увагу від невдач російської окупаційної армії в Україні Москва нещодавно почала активно висвітлювати один зі своїх найамбітніших оборонних проєктів. Сам кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про успішне випробування безпілотного підводного апарату «Посейдон». Хоча це випробування, на перший погляд, не пов’язане з війною проти України, час оголошення про успішні тести був, ймовірно, навмисним.

Про це пише Forbes.

Стратегічна функція: «зброя другого удару»

Протягом останніх кількох років «Посейдон» фігурував у портфелі передової стратегічної зброї Росії. Система має суттєво більші розміри за більшість підводних апаратів, її розмір призначений спеціально для перенесення ядерної боєголовки потужністю 2 мегатонни. Рух забезпечується мініатюрним ядерним реактором, що дозволяє БПА автономно долати відстані до 10000 км без необхідності дозаправлення.

«Посейдон» розроблений як зброя «другого удару». Його заявлена мета — доставити ядерну боєголовку до прибережних міст противника після початку ядерної війни. Його здатність діяти глибоко під водою з мінімальною акустичною і тепловою сигнатурою дозволяє йому обходити більшість наявних систем оборони, які здебільшого розраховані на протидію ракетним загрозам.

Символ для відновлення репутації

Крім своєї стратегічної ролі, «Посейдон» виконує функцію символу, покликаного відновити імідж Росії як лідера військових технологій. Цей імідж був значно підірваний війною в Україні, де багато російських систем показали себе гірше, ніж очікувалося.

«Демонстрація „Посейдона“ є навмисною спробою Росії відновити свій авторитет як розробника передових військових систем», — зазначає видання.

Показавши світові систему, яка розширює межі підводної війни завдяки автономній навігації, ядерному двигуну та великій дальності, Москва прагне запевнити потенційних покупців і союзників, що її оборонний сектор усе ще спроможний створювати інновації світового рівня. Кремль, ймовірно, розраховує, що нібито успішне випробування підводного дрона надасть можливість підтвердити позицію Росії як технологічного лідера, що є ключовим елементом його стратегії стримування.

Нагадаємо, на тлі погіршення відносин із президентом США Дональдом Трампом та запровадження нових антиросійських санкцій Москва провела випробування ракет «Буревісник» і «Посейдон», щоб спробувати змусити Вашингтон сісти за стіл переговорів на своїх умовах. Це звична стратегія Кремля, яка збереглася від часів Холодної війни.