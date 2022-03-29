Не проти Росії: США відправили до Німеччини 6 спеціальних літаків у супроводі 240 військових

У Пентагоні стверджують, що авіація не буде використана проти російських військ в Україні.
У понеділок, 28 березня, Міністерство оборони США оголосило, що відправить до Європи шість літаків, які спеціалізуються на радіоелектронній боротьбі, і близько 240 військовослужбовців військово-морських сил США для посилення оборони на східному крилі НАТО.
Про це йдеться у пресрелізі на офіційному сайті Пентагону.
Літаки EA-18G Growler ВМС США повинні прибути на базу ВПС Шпангдалем у Німеччині, де вони будуть дислокуватися.
“Ці “Гроулери” обладнані для виконання різноманітних місій. Але вони спеціалізуються на місіях радіоелектронної боротьби, використовуючи набір датчиків перешкод, щоб заплутати ворожі радари, значно допомагаючи придушити операції протиповітряної оборони противника”, - повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.
Супроводжуватимуть літаки до Німеччини близько 240 військовослужбовців ВМС, включно з техніками і пілотами.
Речник Пентагону підкреслив, що ці літаки не призначені для використання проти російських військ в Україні.
“Це робиться для того, щоб підвищити готовність, посилити позицію колективної оборони НАТО та ще більше збільшити можливості повітряної інтеграції з нашими союзниками та країнами-партнерами, – сказав Кірбі.
Нагадаємо, протягом понеділка, 28 березня, Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 17 повітряних цілей російських окупантів.
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