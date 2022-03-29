Не проти Росії: США відправили до Німеччини 6 спеціальних літаків у супроводі 240 військових

Не проти Росії: США відправили до Німеччини 6 спеціальних літаків у супроводі 240 військових

У Пентагоні стверджують, що авіація не буде використана проти російських військ в Україні.

У понеділок, 28 березня, Міністерство оборони США оголосило, що відправить до Європи шість літаків, які спеціалізуються на радіоелектронній боротьбі, і близько 240 військовослужбовців військово-морських сил США для посилення оборони на східному крилі НАТО.

Про це йдеться у пресрелізі на офіційному сайті Пентагону.

Літаки EA-18G Growler ВМС США повинні прибути на базу ВПС Шпангдалем у Німеччині, де вони будуть дислокуватися.

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“Ці “Гроулери” обладнані для виконання різноманітних місій. Але вони спеціалізуються на місіях радіоелектронної боротьби, використовуючи набір датчиків перешкод, щоб заплутати ворожі радари, значно допомагаючи придушити операції протиповітряної оборони противника”, - повідомив речник Міноборони США Джон Кірбі.

Супроводжуватимуть літаки до Німеччини близько 240 військовослужбовців ВМС, включно з техніками і пілотами.

Речник Пентагону підкреслив, що ці літаки не призначені для використання проти російських військ в Україні.

“Це робиться для того, щоб підвищити готовність, посилити позицію колективної оборони НАТО та ще більше збільшити можливості повітряної інтеграції з нашими союзниками та країнами-партнерами, – сказав Кірбі.

Нагадаємо, протягом понеділка, 28 березня, Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 17 повітряних цілей російських окупантів.

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