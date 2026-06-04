ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

«Не протрималися б і двох днів»: Трамп приписав собі порятунок України в перші дні війни

Дональд Трамп знову шокував українців: заявив, що без американської військової допомоги Україна «не протрималася б і одного-двох днів» і не змогла б сьогодні вести війну.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що без американського зброї Україна «не протрималась би і одного-двух днів».

Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами.

Трамп похвалив себе за те, що саме він першим за своєї попередньої каденції передав протитанкові ракети.

«Вони (українці — Ред.) б не протрималися й одного-двох днів. Вони б не змогли цього зробити. Пам’ятаєте протитанкові ракети? Пам’ятаєте, коли танки застрягли в болоті, а вони (українці — Ред.) ходили навколо — і бум-бум-бум? Це все було передано вашим покірним слугою. Говорили, що Обама давав простирадла, а Трамп дав протитанкову зброю — одне з найруйнівніших озброєнь», — сказав Трамп.

Президент США переконаний, що без американського обладнання «Україна не змогла б сьогодні воювати». Він повторив, що Штати передали Україні зброї «на сотні мільярдів доларів». Українська влада такі цифри неодноразово спростовувала.

«Ми дали їм обладнання на сотні мільярдів доларів. І найкраще обладнання, ми виробляємо найкраще обладнання будь-де у світі», — сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на лист Зеленського до Путіна.

Раніше Трамп заявив, що якби не він, «Ізраїлю би не було».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie