«Не протрималися б і двох днів»: Трамп приписав собі порятунок України в перші дні війни

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що без американського зброї Україна «не протрималась би і одного-двух днів».

Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами.

Трамп похвалив себе за те, що саме він першим за своєї попередньої каденції передав протитанкові ракети.

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«Вони (українці — Ред.) б не протрималися й одного-двох днів. Вони б не змогли цього зробити. Пам’ятаєте протитанкові ракети? Пам’ятаєте, коли танки застрягли в болоті, а вони (українці — Ред.) ходили навколо — і бум-бум-бум? Це все було передано вашим покірним слугою. Говорили, що Обама давав простирадла, а Трамп дав протитанкову зброю — одне з найруйнівніших озброєнь», — сказав Трамп.

Президент США переконаний, що без американського обладнання «Україна не змогла б сьогодні воювати». Він повторив, що Штати передали Україні зброї «на сотні мільярдів доларів». Українська влада такі цифри неодноразово спростовувала.

«Ми дали їм обладнання на сотні мільярдів доларів. І найкраще обладнання, ми виробляємо найкраще обладнання будь-де у світі», — сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на лист Зеленського до Путіна.

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Раніше Трамп заявив, що якби не він, «Ізраїлю би не було».

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