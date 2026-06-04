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«Не протрималися б і двох днів»: Трамп приписав собі порятунок України в перші дні війни
Дональд Трамп знову шокував українців: заявив, що без американської військової допомоги Україна «не протрималася б і одного-двох днів» і не змогла б сьогодні вести війну.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що без американського зброї Україна «не протрималась би і одного-двух днів».
Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами.
Трамп похвалив себе за те, що саме він першим за своєї попередньої каденції передав протитанкові ракети.
«Вони (українці — Ред.) б не протрималися й одного-двох днів. Вони б не змогли цього зробити. Пам’ятаєте протитанкові ракети? Пам’ятаєте, коли танки застрягли в болоті, а вони (українці — Ред.) ходили навколо — і бум-бум-бум? Це все було передано вашим покірним слугою. Говорили, що Обама давав простирадла, а Трамп дав протитанкову зброю — одне з найруйнівніших озброєнь», — сказав Трамп.
Президент США переконаний, що без американського обладнання «Україна не змогла б сьогодні воювати». Він повторив, що Штати передали Україні зброї «на сотні мільярдів доларів». Українська влада такі цифри неодноразово спростовувала.
«Ми дали їм обладнання на сотні мільярдів доларів. І найкраще обладнання, ми виробляємо найкраще обладнання будь-де у світі», — сказав Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на лист Зеленського до Путіна.
Раніше Трамп заявив, що якби не він, «Ізраїлю би не було».