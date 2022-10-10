"Не провокуйте нас": в Міноборони Білорусі повідомили, чи збираються воювати проти України

В Міноборони Білорусі стверджують, що не збираються нападати на Україну.

Глава Міноборони РБ Віктор Хренін записав відеозвернення, в якому заявив, що РБ не хоче воювати "ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями".

Про це він розповів у своєму відео зверненні.

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"Ми фіксуємо, що наші сусіди (українці) перейнялися сьогодні тим, що з боку Збройних Сил Республіки Білорусь можуть здійснюватися агресивні дії. Йдеться про продовження вкидання інформації про напад, що нібито готується, з нашого боку. У нас відповідь на це була і залишається одна: не провокуйте нас – ми з вами воювати не збираємось. Ні з литовцями, ні з поляками, ні, тим більше, з українцями ми воювати не хочемо. Якщо і ви не хочете і не будете робити неправильні кроки, значить війни не буде", - сказав він.

Він додав, що їхні плани - це плани оборони, якщо хтось спокуситься на територію Білорусі, і що відповідь у такому разі "буде миттєвою та жорсткою".

Також він "заспокоїв" білорусів, що ситуація сьогодні не настільки загострена, щоб панікувати.

Нагадаємо, що ОК "Північ" повідомляє, що в Чернігівській області ЗСУ, НГУ та прикордонники стежать за розвитком ситуації на кордоні, і поки що жодних спроб наступальних дій з боку ворожих військ немає.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент республіки Олександр Лукашенко разом із Володимиром Путіним домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

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