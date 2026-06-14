Не привʼязали мотузку: у Бразилії жінка загинула після стрибка із мосту

Стрибки / Ілюстративне фото / © pixabay.com

Реклама

У Бразилії загинула 21-річна модель Марія Едуарда Родрігес через падіння з мосту. Раніше вона ділилася в соцмережах дописами про майбутній екстремальний стрибок, що мав відбутися з 40-метрового мосту в місті Лімейра.

Про це повідомляє UNILAD.

Деталі моторошної трагедії

На відео видно, як дівчина стоїть із розведеними в сторони руками, а троє інструкторів піднімають її та несуть до краю мосту. Після цього її штовхають униз.

Реклама

Одразу після стрибка очевидці почали кричати португальською: «Мотузка, люди, мотузка!». Як з’ясувалося, страхувальний трос не був прикріплений до дівчини та залишився лежати на мосту.

За кілька хвилин до трагедії Марія Едуарда опублікувала в Instagram фотографії браслетів, які отримала перед стрибком. В одному з дописів вона жартома написала: «Хто той божевільний, який дозволив мені стрибнути з мосту?». Після трагедії ці слова набули моторошного змісту.

На місце події прибули рятувальники, однак врятувати дівчину не вдалося. Медики констатували її смерть на місці.

Після інциденту тіло загиблої доправили до Інституту судової медицини. Правоохоронці розпочали розслідування.

Реклама

За даними місцевих ЗМІ, на місці трагедії затримали шістьох осіб, а двоє з них нібито намагалися втекти після інциденту. Поліція також перевіряє, чи могла недбалість стати причиною загибелі дівчини.

Як повідомляють бразильські медіа, після трагедії було видалено Instagram-акаунт компанії, яка організовувала стрибки, а також WhatsApp-групу, через яку поширювалася інформація про них.

Подія також спричинила суперечки щодо доступу людей до мосту. Міська влада Лімейри заявила про намір судитися з федеральним урядом Бразилії, стверджуючи, що міст перебуває у федеральній юрисдикції. У мерії наголошують, що протягом кількох місяців попереджали про небезпеку вільного доступу до об’єкта.

Раніше австралійська спортсменка Ріана Іффланд стала першою жінкою у світі, яка успішно стрибнула у воду з повітряної кулі, що рухалася. Екстремальний стрибок відбувся в австралійському штаті New South Wales. Повітряна куля піднялася приблизно на 40 метрів, після чого почала знижуватися до точки занурення. Спортсменка пірнула у воду з висоти 18 метрів. За словами Іффланд, на такий незвичайний виклик її надихнула тривала перерва в тренуваннях через карантин. Після рекордного стрибка спортсменка зізналася, що досі перебуває під сильними враженнями від пережитих емоцій.

Реклама

Новини партнерів