Не Путін, а "Васіліч": стало відомо, хто буде балотуватися в президенти РФ на наступних виборах

У Путіна може бути так звана акцентуація характеру, яка має назву “соціопатія”.

В Росії на наступних виборах в президенти замість Путіна буде балотуватися його двійник. Його, зокрема, у РФ кулуарно називають “Васіліч”.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив кандидат психологічних наук, поліграфолог Дмитро Попов.

За його словами, у Путіна може бути так звана акцентуація характеру, яка має назву “соціопатія”. Тобто він не відчуває емпатії до інших людей. І він намагається себе протиставити всьому оточуючому середовищу з придбанням з цього будь-яких бонусів.

“Я бункерного варіанту, тобто оригінального не бачив з вересня цього року, з зустрічі з Ердоганом. Після цього був двійник. На відео, де хтось з "ДНР" розмовляв з Путіним і умовляв його йти на президента - це теж двійник, в Росії його називають "Васіліч". Там є певна історія, коли патріарх Кирило з трибуни чомусь назвав путіна "Васілічем". Щодо нього - я не можу сказати, що ця людина якимсь чином відрізняється психічно або фізично. Це людина, яка відповідає навіть не 71 року, а 60+. Це людина молодша за оригінального Путіна”, - розповів Дмитро Попов.

Він також додав, той Путін, який був на зустрічі з Ердоганом, дійсно має проблеми зі здоров’ям.

“І є певні проблеми з розумовою діяльністю, тобто йому дуже важко працювати президентом Російської Федерації. Це помітно навіть на камери. Але зараз буде обиратися саме двійник, а не сам “володар перснів”, - наголосив політолог.

Нагадаємо, що Путін до ОАЕ летів під охороною винищувачів, бо боїться за своє життя.

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