Артснаряди / © Associated Press

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В Естонії спалахнув скандал із закупівлями оборонних товарів, зокрема снарядів для України на 70 млн євро. На цьому тлі міністр оборони країни Ханно Певкур оголосив про відставку після аудиту.

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

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Певкур заявив, що він, як міністр оборони, несе політичну відповідальність за всю сферу, яка перебуває у віданні його відомства. За його словами, лідер має мати сміливість брати на себе відповідальність навіть у випадках, коли особисто не винен у проблемах.

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«Я візьму на себе цю відповідальність, а прем’єр-міністру доведеться знайти нового міністра оборони», — заявив Певкур.

Він підкреслив, що міністр оборони не займається безпосередніми закупівлями чи переговорами щодо контрактів, однак, на його думку, виявлені аудиторами проблеми ставлять питання про політичну відповідальність.

«Хоча міністр не рахує шкарпетки та боєприпаси і не веде переговори щодо контрактів, критика Національного аудиторського управління, яка стосується насамперед діяльності Сил оборони та Центру оборонних інвестицій, порушує питання політичної відповідальності», — написав Певкур.

Він додав, що вважає правильним взяти на себе політичну відповідальність за весь оборонний сектор.

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Які проблеми виявив аудит

Причиною стала перевірка Державного контрольного управління, яка виявила серйозні проблеми в роботі структур, відповідальних за військові закупівлі.

Зокрема, аудитори вказали на недоліки в управлінні контрактами, контролі за їхнім виконанням, перевірці отриманого майна та обліку військових запасів.

Окремо в аудиті йдеться про значні фінансові ризики. Із 72,1 млн євро авансових платежів постачальникам проблемними визнали 71,6 млн євро. Один із найбільших постачальників отримав 59,8 млн євро авансу, але досі не поставив замовлене майно. Через суперечку з компанією Естонський центр оборонних інвестицій (RKIK) звернувся до суду.

Скандал зі снарядами для України на 70 млн євро

Найбільший резонанс викликала історія із закупівлею артилерійських боєприпасів для України. Естонія перерахувала індійським постачальникам 70 млн євро авансу, однак замовлені снаряди так і не отримала.

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Як з’ясувалося, компанії, з якими уклали угоди, раніше не мали досвіду продажу необхідних артилерійських боєприпасів. Наразі суперечка щодо контракту розглядається в суді.

Певкур заявив, що міністр оборони не займається безпосередніми переговорами щодо контрактів і не обирає постачальників. За його словами, цим займається RKIK.

Водночас колишній керівник центру Магнус-Вальдемар Саар стверджував, що великі рішення не ухвалювалися без відома керівництва Міноборони. Він заявив, що Певкур був поінформований про переговори щодо першого контракту.

Сам Певкур підтвердив, що RKIK передавав йому договори, однак він їх не читав.

«Міністр оборони не веде переговори щодо контрактів. Міністр оборони не рахує шкарпетки та боєприпаси. Міністр оборони ухвалює фундаментальне рішення підтримувати Україну», — заявив Певкур.

Західна зброя для України — останні новини

Нагадаємо, уряд України направив офіційний запит до Європейської комісії з проханням дозволити витратити 2 мільярди євро з кредиту ЄС на закупівлю зенітних ракет до систем Patriot. Цієї суми, очікується, що вистачить на різну кількість боєприпасів залежно від фінальної цінової політики.

Франція вимагає обмежити термін винятків для України на закупівлю зброї поза ЄС. За умовами угоди купувати зброю поза межами Євросоюзу дозволено не більше ніж на 35% від оборонного бюджету. Париж хоче обмежити термін дії цих винятків, щоб спрямувати фінансування на підтримку європейського оборонпрому.

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