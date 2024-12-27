"Не робіть четвертий крок раніше за перший": Шольц про відправлення німецьких військ до України

За словами Шольца, для України важливішим є своєчасне постачання зброї, ніж відправлення іноземних військових.
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що підтримка України Берліном залишається незмінною, але про відправлення німецьких солдатів на війну не може йтися.
Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню t-online.
У відповідь на запитання журналістів, чи бере Німеччина участь у дискусії про відправлення міжнародних миротворців до України, Шольц заявив, що "весь час" говорить із союзниками про підтримку України.
"Разом ми весь час говоримо про Україну: всередині ЄС і в "четвірці", до якої входять США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Але важливо не зробити четвертий крок раніше за перший. Якщо ми знатимемо, яким може бути ймовірний шлях до миру і які умови є прийнятними для України, ми зможемо говорити про те, які гарантії безпеки необхідні і як їх можна забезпечити", – зазначив канцлер.
Він підкреслив, що зараз є питання важливіші за відправлення іноземних військових до України.
"Я не відправлю німецьких солдатів на цю війну. Ця дискусія дуже дивна, оскільки зараз йдеться про те, щоб Україна не залишилася сама, і щоб ми продовжували постачати зброю. Зараз було б важливіше, щоб усі [союзники Києва – ред.] оцінили, чи можуть вони зробити більше для подальшої підтримки України", – сказав Олаф Шольц.
Нагадаємо, Шольц заявив, що Путін зазнав поразки в Україні за всіма пунктами. За його словами, російський диктатор хотів підкорити всю Україну та послабити НАТО, але не зміг досягти своєї мети.
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