"Не роки, а місяці": Туск попередив про можливий напад РФ на члена НАТО

Туск / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не впевнений, що США будуть дотримуватися свого зобов’язання перед НАТО захищати Європу у разі нападу Росії. Він закликав ЄС стати «справжнім альянсом» у питанні захисту континенту.

Про це пише Financial Times.

Туск про потенційний напад РФ на НАТО

Польський прем’єр попередив, що Росія невдовзі може напасти на члена Альянсу.

Реклама

«Найбільше та найважливіше питання для Європи полягає в тому, чи готові Сполучені Штати бути такими вірними, як це описано в наших договорах НАТО, оскільки Росія може напасти на члена Альянсу за кілька місяців», — сказав Туск.

Він поставив під сумнів спроможність НАТО політично та логістично реагувати на потенційну атаку з боку РФ. Водночас Туск закликав не сприймати його слова як скептицизм щодо статті 5 НАТО — це радше його «мрії про те, щоб гарантії на папері перетворилися на щось дуже практичне».

«Це щось справді серйозне. Я говорю про короткострокові перспективи (нападу РФ на Альянс — ред.), про місяці, а не роки. Для нас справді важливо знати, що всі будуть ставитися до зобов’язань перед НАТО так само серйозно, як і Польща», — сказав він.

Туск сказав, що він «не має комплексів» щодо американо-польських зв’язків.

Реклама

«Вашингтон ставиться до Польщі як до найкращого та найближчого союзника в Європі. Але для мене справжня проблема полягає в тому, як це буде на практиці, якщо щось трапиться. Я хочу вірити, що стаття 5 все ще є чинною, але іноді, звичайно, у мене виникають деякі проблеми. Я не хочу бути таким песимістичним. Але сьогодні нам потрібен також практичний контекст», — висловився Дональд Туск.

Туск пригадав випадок, коли близько 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі минулого року. Тоді, за його словами, деякі члени оборонного альянсу під керівництвом США «вдавали, що нічого не сталося». Зрештою Альянс таки підійняв у повітря винищувачі, які збили деякі з безпілотників, що стало першим безпосереднім зіткненням між силами НАТО та Росією від 2022 року.

«У мене виникли деякі проблеми вночі у вересні, коли росіяни влаштували цю досить масштабну провокацію з використанням безпілотників», — запевнив Туск.

Йому було нелегко переконати партнерів по НАТО, додає польський лідер, що це був не випадковий інцидент, а добре спланована та підготовлена ​​провокація проти Польщі.

Реклама

«Деяким нашим колегам було набагато легше вдати, що нічого не сталося», — сказав він. «Ось чому я хочу бути, знаєте, впевненим, що якщо щось станеться, то… Росія знає, що реакція буде жорсткою та однозначною», — зазначив політик.

На думку Туска, якщо говорити про справжній альянс «не лише на папері», то потрібні реальні інструменти та потужна сила.

«Ось чому моя одержимість зараз і моя місія — реінтегрувати Європу. Це означає спільну оборону… спільні зусилля для захисту. Як не парадоксально, якщо у вас є якийсь позитив війни в Україні, то це один із них: Європа дедалі більше усвідомлює, що ми будемо разом у військових аспектах та обороні», — завершив він.

Як зазначалося раніше, у Європі немає впевненості, чи збираються США підтримати країни НАТО у разі можливого нападу. Так, ЄС має намір посилити тестування правил, за якими від 27 держав-членів блоку вимагається надавати одна одній допомогу під час криз. У навчаннях візьмуть участь посланці ЄС та міністри оборони.