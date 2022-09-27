"Не що інше, як спланований Росією теракт" - Подоляк про аварію на "Північному потоці"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що витік газу з газопроводу "Північний потік" – це акт агресії Росії проти ЄС, найкращою відповіддю на який має бути надання Україні танків.

Про це він написав у Twitter.

"Масштабний "витік газу" з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України. Особливо німецькі…", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, наразі в Росії не встановили причини витоку газу з труб "Північного потоку". Проте у Кремлі "не виключають можливості саботажу".

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