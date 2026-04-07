"Не слухайтеся його!": у США закликають військових до непокори Трампу через удари по Ірану

Між президентом США Дональдом Трампом та частиною його консервативних прихильників стався різкий розкол. Причиною конфлікту стали наміри глави Білого дому завдати ударів по цивільній інфраструктурі Ірану, що викликало хвилю занепокоєння всередині Республіканської партії та серед прихильників руху MAGA.

Заклик до саботажу та звинувачення

Телеведучий та консервативний політичний оглядач Такер Карлсон виступив із безпрецедентною заявою, назвавши погрози Трампа «мерзенними на всіх рівнях». Він відкрито закликав політиків та військовослужбовців не виконувати директиви президента, якщо вони стосуватимуться масованих атак на цивільні об’єкти.

«Не слухайтеся його! Не можна вбивати невинних… Це воєнний злочин… але, що ще важливіше, це моральний злочин», — наголосив Такер Карлсон.

Причиною гніву Карлсона стало «пасхальне звернення» Трампа. У ньому президент пообіцяв підірвати іранські електростанції та мости, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку. Також Карлсон закликав не насміхатися з ісламу. На його думку, такі образи роблять війну релігійною та принижують саму віру як таку.

Реакція Трампа та розкол серед республіканців

Дональд Трамп відповів на ці закиди особистими випадами, назвавши Карлсона «дурнем» та людиною з «низьким IQ».

«Мені подобається мати справу з розумними людьми, а не з дурнями», — заявив Дональд Трамп.

Цим він дав зрозуміти, що остаточно розриває стосунки з Карлсоном, який раніше був його близьким соратником і допомагав йому під час передвиборчої кампанії.

Проте занепокоєння охопило ширше коло республіканців та відомих консерваторів:

Марджорі Тейлор Грін заявила, що такий підхід «не робить Америку знову великою», і назвала дії президента «злом».

Джо Роган зазначив, що багато виборців почуваються «зрадженими», оскільки Трамп обіцяв закінчити «безглузді війни».

Сенатор Рон Джонсон висловив сподівання, що це лише «порожні погрози», додавши: «Ми не ведемо війну проти іранського народу».

Алекс Джонс та Роберт Барнс попередили про ризик «події рівня вимирання» у разі ударів по критичній інфраструктурі.

Та попри це, Білий дім висунув ультиматум: іранський режим має час до 20:00 за вашингтонським часом, щоб скористатися моментом і досягти угоди.

Окрім цього, у Білому домі спростували чутки про ядерний удар по Ірану. У команді президента США відповіли на припущення медіа, нібито віцепрезидент Джей Ді Венс натякнув на використання ядерної зброї.

«Абсолютно нічого з того, що сказав віцепрезидент, на це не натякає, ви, клоуни», — йдеться у повідомленні у напівофіційній сторінці Білого дому в Х.

Заява Трампа про «загибель цивілізації» — що відомо

Нагадаємо, 7 квітня американський президент Дональд Трамп зробив гучну заяву про те, що сьогодні вночі «ціла цивілізація загине».

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, мабуть, так і буде. Однак тепер, коли відбулася повна і тотальна зміна режиму, де переважають інші, розумніші й менш радикальні погляди, можливо, станеться щось революційно чудове — ХТО ЗНАЄ?», — наголосив йдеться у його дописі на сторінці у соцмережі Truth Social.

Потім стало відомо, що Тегеран припинив будь-які контакти зі США після заяви Трампа про те, що «ціла цивілізація загине сьогодні вночі». Переговори через посередників з Пакистану наразі призупинені.

Тим часом в Ірані громадяни утворюють «живі ланцюги» навколо електростанцій та мостів, готуючись до можливих атак.

Наразі за час війни в Ірані загинули тисячі людей, зокрема щонайменше 13 американських військовослужбовців. США вже завдали ударів по нафтовому терміналу на острові Харг, а Іран продовжує блокувати Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світового експорту нафти.