"Не спали від 4-ї ранку": налякані жителі Москви поскаржилися на атаку дронів (відео)

У Росії в атаці дронами звинувачують традиційно Україну.
"Бідні" жителі Москви розповіли, як пережили атаку безпілотників. Вони поскаржилися, що не спали від 4-ї години ранку.
Відео публікують російські пропагандистські ЗМП.
"Пролунав гучний звук. Не спали від 4-ї ранку. Моя сім'я прокинулася, стали запитувати, що відбувається. Ми вийшли на вулицю, нічого не було видно. Все перекрите. Проїзд закритий", - розповів житель, який проживає на Комсомольському проспекті.
"Гучний звук, перша думка, що - це грім. Виходжу на балкон дивлюся, а там піднімається дим. Він піднімався стовпом, і вітер зносив його в сторону річки. Приїха сюди на велосипеді. Тут уже було все оточене. Стоїть обгоріло дерево, розбитий дах, вибиті всі вікна, розбиті вітрини", - скаржиться другий москвич.
Нагадаємо о 4-й годині ранку понеділка, 24 липня, жителів Москви розбудили гучні вибухи, які лунали у різних районах міста. У Росії заяви про атаку безпілотників та звинуватили у цьому Україну.
Як пишуть пропагандисти, було влучання безпілотників у дві нежитлові будівлі. Один із них - бізнес-центр на Лихачова, від вибуху вилетіли шибки на верхніх поверхах. Другий удар припав на будівлю біля Міністерства оборони.
Все, що відомо про "бавовну" у столиці РФ (відео, фото) - читайте на ТСН.ua.
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