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"Не спали від 4-ї ранку": налякані жителі Москви поскаржилися на атаку дронів (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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1069
Час на прочитання
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"Не спали від 4-ї ранку": налякані жителі Москви поскаржилися на атаку дронів (відео)

Атака на Москву о 4 ранку 24 липня. ФОТО: соцмережі

У Росії в атаці дронами звинувачують традиційно Україну.

"Бідні" жителі Москви розповіли, як пережили атаку безпілотників. Вони поскаржилися, що не спали від 4-ї години ранку. 

Відео публікують російські пропагандистські ЗМП.

"Пролунав гучний звук. Не спали від 4-ї ранку. Моя сім'я прокинулася, стали запитувати, що відбувається. Ми вийшли на вулицю, нічого не було видно. Все перекрите. Проїзд закритий", - розповів житель, який проживає на Комсомольському проспекті. 

"Гучний звук, перша думка, що - це грім. Виходжу на балкон дивлюся, а там піднімається дим. Він піднімався стовпом, і вітер зносив його в сторону річки. Приїха сюди на велосипеді. Тут уже було все оточене. Стоїть обгоріло дерево, розбитий дах, вибиті всі вікна, розбиті вітрини", - скаржиться другий москвич. 

Нагадаємо о 4-й годині ранку понеділка, 24 липня, жителів Москви розбудили гучні вибухи, які лунали у різних районах міста. У Росії заяви про атаку безпілотників та звинуватили у цьому Україну. 

Налякані жителі Москви поскаржилися на атаку дронів (відео)

Налякані жителі Москви поскаржилися на атаку дронів (відео)

Як пишуть пропагандисти, було влучання безпілотників у дві нежитлові будівлі. Один із них - бізнес-центр на Лихачова, від вибуху вилетіли шибки на верхніх поверхах. Другий удар припав на будівлю біля Міністерства оборони.

Все, що відомо про "бавовну" у столиці РФ (відео, фото) - читайте на ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Москва, добрий ранок! У столиці Росії пролунали потужні вибухи!

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Дата публікації
Перегляди
1069
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