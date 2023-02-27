Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Не сподобалася зачіска: у Москві викладач витягнув учня за волосся із класу та побив (відео)

Не сподобалася зачіска: у Москві викладач витягнув учня за волосся із класу та побив (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
2378
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Не сподобалася зачіска: у Москві викладач витягнув учня за волосся із класу та побив (відео)

Фото: Telegram-канал Mash

Постраждалого оглянули лікарі швидкої та діагностували травму носа та голови.

У Москві викладач побив школяра під час уроку фінансової грамотності. Попередньо йому не сподобалася зачіска восьмикласника.

Про це повідомив Telegram-канал Mash та оприлюднив відео.

"Чоловіка у військовій формі звуть Сергій Окопський. В установі №2031 він керує кадетським класом та навчає дітей того, як працювати з грошима та не перетворитися на банкрута. На черговому уроці чоловік побачив восьмикласника з хаєром та перейшов у режим гніву. Почав кричати та вимагати вийти з приміщення", - йдеться у повідомленні.

Щойно хлопчик відмовився, викладач схопив його за волосся і потяг у коридор. Там вчитель перевів хлопчика в партер і завдав кілька ударів.

Невдовзі приїхала швидка допомога. Потерпілого оглянули та діагностували травму носа та голови.

Нагадаємо, путінський генерал оголився на камеру та станцював стриптиз.

Тягнути дві школи не потрібно: як навчатися українцям, які виїхали за кордон

Тягнути дві школи не потрібно: як навчатися українцям, які виїхали за кордон

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2378
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація