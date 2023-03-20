Не сподобався колір лавок: у РФ пенсіонер написав донос на дитячий садок через "пропаганду ЛГБТ"

До дитячого садка прийшли силовики з перевіркою.

У Ставропольському краї РФ перевіряють дитячий садок на пропаганду ЛГБТ – чоловік написав донесення на дитячий заклад через різнокольорові лавки та ворота.

Про це повідомляє Telegram-канал "Обережно, новини".

У поліцію заявив житель Єсентуків 65-річний Микола Г.

Рано вранці чоловік йшов містом і помітив дошкільний заклад. Пенсіонеру не сподобалися різнокольорові ворота та лавочки на території дитсадка "Зоряночка".

Ба більше, вони нагадали Миколі кольори ЛГБТ, і громадянин поспішив написати відповідну заяву силовикам. Наразі дитячий садок перевіряють на пропаганду.

Нагадаємо, жителька Москви написала донос на 8-річну однокласницю своєї дочки, звинувативши її у русофобії.

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