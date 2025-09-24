"Йде війна, і Росія має її виграти": у Путіна зробили гучну заяву

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

У Путіна прокоментували те, що відбувається довкола Росії. Мовляв, триває війна, яку треба виграти.

Про це пише російське пропагандистське ЗМІ «РИА Новости».

Примітно, що Пєсков свідомо й виважено розмежував поняття, а не просто обмовився.

Реклама

«СВО — це одне, а те, що відбувається навколо Росії — це війна, і її потрібно виграти», — заявив Пєсков.

Нагадаємо, у Кремлі знову відверто тиснуть на Україну. Зокрема, про це свідчить нова заява Дмитра Пєскова. Як стверджує речник Кремля, Москва буцімто готова до переговорів.

«Динаміка на фронті показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра і післязавтра позиції будуть набагато гіршими».

Таке висловлювання є черговою спробою змусити Україну сісти за стіл переговорів на умовах Кремля. Росії здається, що їй вдасться закріпити окуповані території та легітимізувати їх в очах міжнародної спільноти. Втім Україна залишається непохитною: поступки неможливі, Росія має повністю вивести свої війська з нашої землі.

Реклама