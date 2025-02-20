"Не так вже й далеко": Трамп дав прогноз щодо початку Третьої світової війни

Він заявив, що відбувається багато смертей через війну на Близькому Сході та в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Третя світова війна може скоро початися, але її не буде за його президентства.

Про це він заявив під час виступу на саміті Інституту майбутніх інвестиційних ініціатив у Маямі, цитує CNN.

Там заявив, що конфлікти в Україні та на Близькому Сході показують, що "Третя світова війна не так вже й далеко", але висловив впевненість, що за його каденції цього не станеться.

"По всьому світу я швидко рухаюся до припинення воєн, врегулювання конфліктів і відновлення миру на планеті – я хочу миру, і я не хочу бачити, як ... всіх вбивають", - заявив Трамп.

Крім того, він заявив, що відбувається багато смертей через війну на Близькому Сході та в Україні.

"І подивіться на смерть на Близькому Сході, і на смерть, яка відбувається між Росією та Україною, яка триває, і ми збираємося покласти цьому край. Нікому не вигідна Третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї, скажу вам прямо зараз, ви не так вже й далеко. Якби у нас була адміністрація (попередника Трампа Джо Байдена – ред.) ще один рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не станеться", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати та Росія погодили чотири принципи за підсумками чотиригодинних переговорів у Саудівській Аравії 18 лютого.

Ми раніше інформували, що на переговорах зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом будуть чітко позначені "червоні лінії” України, які не можна порушити під час мирних домовленостей.

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