“Не теракт, а повномасштабна війна”: ізраїльський журналіст розповів подробиці нападу бойовиків ХАМАС

На територію Ізраїлю пройшла не одна сотня бойовиків ХАМАС, озброєних не тільки стрілецькою зброєю, але й протитанковими переносними ракетами. Атака була несподіваною і терористи не зустріли в населених пунктах жодного опору.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович.

За його словами, бойовики ХАМАС вбивали людей на зупинках, намагалися вдертися в будинки. Проникнення на територію Ізраїлю відбулося навіть з повітря - відомо про одного терориста, який прилетів під крилом квадрокоптера.

“Отримано інформацію, що вони нещодавно отримували бойові плани від Ірану, а підготовку проходили, зокрема, в Малайзії. Дуже багато пожеж, дуже багато машин, що згоріли, були прямі попадання в будинки”, - описував атаку ізраїльський журналіст.

Еміль Шлеймович уточнив, що протягом перших 4 годин вторгнення бойовики випустили, за ізраїльськими оцінками, близько 2200 ракет.

“Обстріли ще тривають, хоч і не з такою інтенсивністю. Це пробило, перевантажило системи "Залізний купол"... і почалися прямі влучення. Було попадання в Тель-Авіві, було попадання в Ашкелоні, в інших містах і селищах. Збитки вже важкі. Це вже не теракт, це повномасштабна війна, яка була оголошена Ізраїлю”, - заявив він.

За словами журналіста, на початку вторгнення було 21 місце боїв, тепер їх - від 5 до 7. В одному з місць бойовики заблоковані в будинку з заручниками.

“Є побоювання, що може втрутитися "Хезболла" [ліванське терористичне угруповання, яке отримує зброю, бойову підготовку й фінансування від Ірану] на північному фронті, Ізраїлю тоді доведеться битися на 2 фронти... Було поки що завдано ударів по Сектору Гази. Якщо буде прийнято рішення про війну, вона, звичайно, буде кривавіша, ніж попередні", - наголосив Еміль Шлеймович.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики палестинського угруповання ХАМАС із сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Загони бойовиків увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

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