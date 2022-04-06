Не тільки Буча: Російські військові причетні до масових страт мирних жителів у Малі - Human Rights Watch

Не тільки Буча: Російські військові причетні до масових страт мирних жителів у Малі - Human Rights Watch

Правозахисники називають розстріли “найгіршим звірством” у цій африканській країні за останні 10 років.

У Міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch з посиланням на 27 джерел, серед яких безпосередні свідки, повідомили про причетність російських військових до страт мирних жителів в африканській країні Малі.

Про це йдеться в опублікованому звіті організації.

За інформацією правозахисників, наприкінці березня 2022 року малійська армія та пов'язані з нею іноземні солдати, серед яких намйнці з Росії, стратили близько 300 людей. Деякі з убитих підозрювалися у приналежності до ісламістських бойовиків.

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Декілька неназваних джерел Human Rights Watch ідентифікували іноземних солдатів як росіян. Як стверджують у звіті, російські військові стратили невеликими групами кілька сотень людей, затриманих 27 березня у місті Мурі під час збройного конфлікту.

У січні цього року жителі Мури повідомляли правозахисникам про присутність у районі “десятків білих чоловіків, які не говорять французькою”. Співрозмовники Human Rights Watch визнали чоловіків росіянами, оскільки у грудні 2021 року перехідний уряд Малі оголосив, що “російські інструктори” перебувають у країні в рамках двосторонньої угоди.

За даними організації, переважна більшість убитих були чоловіками з етнічної групи скотарів Фулані. Ті, хто вижив, стверджували, що чоловіків убили малійські військові та “білі солдати”. Правозахисники назвали те, що сталося “найгіршим звірством” за останні 10 років у Малі.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що звірства, які Росія вчинила під час свого вторгнення до України, які зараз побачив світ із зображень, що надходять з Бучі, є не самовільним випадковим актом підрозділу, а навмисною кампанією з вбивствами, катуваннями, зґвалтуваннями, скоєннями звірств.

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