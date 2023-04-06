Не тільки роман із моделлю Playboy: у скандальній справі проти Трампа спливли нові подробиці

45-й президент США Дональд Трамп у кримінальному суді Мангеттену в Нью-Йорку відкинув усі висунуті проти нього звинувачення у фінансових махінаціях у справі про виплати порноакторці Стормі Деніелс. Усього звинувачення було пред'явлено за 34 пунктами. Але з'явились й інші скандальні подробиці. Обвинувачі стверджують, що Трамп мав роман із моделлю Playboy Карен Макдугал. Однак це ще не все.

Про це пише Daily Mail.

Справа проти Трампа обіцяє бути дуже скандальною. Окружний прокурор Мангеттену заявив, що представники Трампа заплатили 150 тисяч доларів моделі Playboy Карен Макдугал за мовчання.

Історію Макдугал про її десятимісячний роман із Дональдом купила компанія National Enquirer, яка належить компанії Трампа American Media Inc., але вона так і не була опублікована. Швейцару заплатили 30 тисяч доларів. І з ним було укладено договір, згідно з яким він не міг передавати цю історію комусь ще під загрозою штрафу в один мільйон доларів.

Фото: Associated Press

Карен Макдугал

Колишній генеральний директор American Media Inc. Девід Пекер зізнався, що робив це, щоб допомогти президентській кампанії Трампа.

Історія про Карен Макдугал спливає вже не вперше. 2018 року вона дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла, що у неї був секс із Трампом 2006 року в бунгало в готелі Beverly Hills. І він намагався їй за це заплатити. Це було задовго до того, як Трамп почав займатися політикою, але вже після його одруження з Меланією. Роман із Карен почався невдовзі після того, як вона народила їхнього сина Беррона.

Трамп заперечує, що він мав роман із Карен. Вона розповідала в інтерв'ю з відомим журналістом Андерсоном Купером, що навіть бувала в знаменитих апартаментах Дональда Трампа в Трамп-тауер.

Вона зі сльозами на очах згадувала, що почувала себе винною, коли Дональд показав їй спальню Меланії. Їй здалося дивним, що вони не сплять разом.

Справа Дональда Трампа

Трампа звинувачують у справі про порноакторку Стормі Деніелс, якій він заплатив, щоб вона тримала в таємниці їхній роман. 2016 року, під час передвиборчої кампанії, порнозірка звернулася до журналістів із пропозицією написати про її роман із Трампом. Нібито вона мала залізобетонні докази того, що такий роман був. Але передвиборчий штаб Трампа зіграв на випередження і заплатив Деніелс $130 тисяч за мовчання. Однак платив їй адвокат Трампа Майкл Коен із власних коштів. Для цього він створив окрему компанію-одноденку, а платіж оформили як "юридичні витрати". Прокурори вважають, що це може вважатися як підробкою документів, так і спробою ввести виборців в оману.

Усі звинувачення, висунуті проти Трампа, відносяться до злочинів класу Е, які є найнижчою категорією кримінальних злочинів у Нью-Йорку і передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років.

Згідно із законодавством Нью-Йорка, фальсифікація ділової документації зазвичай є кримінальним злочином. Але прокурори можуть посилити обвинувачення, якщо вони вважають, що особа фальсифікувала ділову документацію для вчинення іншого злочину або щоб приховати злочин.

Експрезидент США не погодився з жодним із пунктів обвинувачення. Наступне очне слухання у справі Трампа призначено на 4 грудня в Нью-Йорку.

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