Не тільки Україна: в яких країнах жінки також є військовозобов'язанами

Наша країна не єдина у світі, де жінки мають бути на обліку у військових структурах.

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік. Відповідний наказ Міністерства оборони набув чинності 17 грудня 2021 року та спричинив неабиякий резонанс у суспільстві. Українці останніми днями активно обговорюють цю новину. Однак, наша країна не єдина, де є подібна практика.

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ТСН.ua зібрав країни, де жінки також є військвозобов'язаними.

Ізраїль

Найвідоміша армія світу, де служать жінки, це ізраїльська. Там призову підлягають всі громадяни країни по досягненню 18 років. Ізраїльтянки служать нарівні з чоловіками у сухопутних військах, у флоті та в авіації, але здебільшого панянки служать в артилерії або прикордонних військах. Щоправда термін служби у жінок в Ізраїлі на рік менший, ніж у чоловіків і становить 2 роки. Також Ізраїль – це єдина у світі країна, де віськовослужбовиці можуть брати участь у бойовий діях.

Кожен третій солдат Ізраїлю – жінка (за статистикою 33% від загальної кількості, яка становить 176,5 тисячі).

Отримати відтермінуванння жінки можуть у зв'язку з вагітністю або релігійними переконаннями.

Північна Корея

КНДР - закрита країна світу, яка вважається однією з найбільш мілітаризованих і де жінок також беруть до армії. Вони служать у спеціальних військових частинах окремо від чоловіків. Водночас термін служби в армії КНДР є досить тривалим - 7 років для жінок, і аж 10 років для чоловіків. За різними оцінками, в армії КНДР служить біля 10% панянок.

Проте не кожна корейська жінка призивається до лав Збройних сил. Туди потрапляють тільки ті дівчата, які довели свою вірність партії. Вони служать переважно у військах протиповітряної оборони та берегової артилерії. Однак у Північній Кореї військова служба вважається дуже престижною.

Еритрея

Еритрея ще одна країна, де жінки служать нарівні з чоловіками, щоправда, строк служби дещо менший, ніж в Ізраїлі і становить 1,5 року. Так, у цій африканській країні жінки брали участь у війні за незалежність від Ефіопії, тоді добровільно йшли служити навіть дівчатка-підлітки. Понад 25% військовослужбовців в Еритреї – жінки.

Норвегія

Норвегія стала першою країною в Європі та серед членів НАТО, де до армії призиваються жінки. Так, там 2013 року парламент проголосував за те, щоб військовий заклик стосувався і жінок. Таким чином, в країні на військовий облік мають стати жінки від 19 до 44 років. Термін служби 7-19 місяців. У Збройних силах королівства немає спеціальних квот для служби жінок, та попри це, близько 27% норвежок сьогодні проходять військову службу.

Китай

У Китаї також існує загальний призов, але він ніколи не проводиться. Жінок у Збройних силах відносно небагато. Величезне населення Китаю дозволяє комплектувати армію переважно з добровольців і їхня кількість, зазвичай, задовольняє потреби збройних сил КНР. Масово жінок братимуть у Народно-визвольну армію Китаю (НВАК) тільки у разі війни та загальної мобілізації.

Жінок також закликають до армії в таких країнах, як Перу, Малайзія, Бенін.

Проте все ж у більшості держав світу жінки можуть служити в армії добровільно. Переважно це відбувається у санітарних або прикордонних частинах. Так, в Іспанії, Швеції, США, Великій Британії існують спеціальні військові підрозділи, які укомплектовані жінками. Жінки добровільно служать також арміях Франції, Німеччини, Канади та Австралії, Росії та багатьох інших країн. Однак їм відкриті не всі часто посади та повноваження. Наприклад, у Великій Британії жінкам заборонено керувати танком або субмариною, заборонено посилати жінок на фронт. Керувати підводними човнами жінкам дозволено у Норвегії, Австралії, Канаді та Іспанії.

Нагадаємо, в Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, яким затверджено перелік галузей і професій для жінок, які повинні перебувати на військовому обліку. Тож на облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.

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