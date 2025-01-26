Не тільки європейські солдати: в ЄС назвали країни для участі в миротворчій місії в Україні

Контроль за припиненням вогню може здійснювати міжнародна місія під мандатом ООН.

До складу миротворчої місії в Україні можуть увійти не лише європейські солдати, але й військові з країн глобального півдня та Кавказу.

Таку думку висловив голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

За його словами, контроль за припиненням вогню може здійснювати міжнародна місія під мандатом ООН. При цьому солдати з країн ЄС могли б зробити значний внесок у таку місію.

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Європейський генерал зазначив, що спостереження за демілітаризованою зоною вздовж фронту вимагатиме значної військової присутності, можливо, у "високому п’ятизначному діапазоні", тобто йдеться про десятки тисяч військових.

Генерал Брігер вважає, що для забезпечення припинення вогню слід створити виконавчу місію з потужним мандатом.

"Це означає, що вони також мали б право втілювати припинення вогню із застосуванням зброї та підтримки з повітря. На цей момент все це звучить дуже теоретично, але такий сценарій може бути втілений у життя", – наголосив він.

При цьому Брігер сумнівається, що "заморожування" лінії фронту, яке начебто передбачене мирним планом Трампа, буде ефективним рішенням, оскільки може призвести до тривалого конфлікту, подібного до ситуації між Північною та Південною Кореєю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності залучення миротворчого контингенту військ для підтримки безпеки на фронті разом зі Збройними силами України.

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