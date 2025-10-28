ТСН у соціальних мережах

Не "Томагавком" єдиним: чи може Україна отримати далекобійні ракети Barracuda

Польща спільно зі США розгортає виробництво крилатих ракет Barracuda-500 з дальністю до 900 км, які мають низьку вартість і могли б стати вкрай корисними для України.

Раета Barracuda

Виробництво ракет Barracuda буде розгорнуто в Польщі

Україна може отримати потенційну заміну або доповнення до ракет Tomahawk, оскільки в сусідній Польщі буде налагоджено виробництво наддешевих крилатих ракет Barracuda-500 з дальністю польоту понад 900 км. Ці ракети, які в Україні вже називають «ракетодронами» через їхню низьку вартість і масове виробництво, можуть посилити український арсенал для ударів на великі відстані.

Про це пише Defense Express.

Спільний польсько-американський проєкт

Польська державна компанія PGZ підписала угоду про стратегічне партнерство з американською Anduril Industries для спільної розробки та виробництва автономних авіаційних систем озброєння. Зокрема, це стосується крилатих ракет Barracuda-500M у спеціальній польській модифікації.

Сімейство ракет Barracuda, вперше представлене лише восени 2024 року, розроблене для «гіпермасового виробництва та запуску». Наразі відомо про плани виробництва найбільш потужної версії — Barracuda-500:

  • Дальність: понад 900 км (500 морських миль).

  • Бойова частина: 45 кг (приблизно як у «Шахеда»).

  • Вартість: оцінюється лише у $216,5 тисячі, що є надзвичайно низькою ціною для крилатої ракети.

  • Наведення: ймовірно, використовується GPS разом з інерційною системою.

Масовість і простота виробництва

Однією з ключових переваг Barracuda-500 є її технологічна простота. Для збирання необхідна мінімальна кількість унікальних інструментів (менше ніж 10), що дозволяє швидко розгортати нові виробничі лінії.

Ракета може запускатися з різних платформ:

  • з повітряних платформ, як-от винищувачі F-16, F-15E, F-18E/F;

  • за допомогою палет Rapid Dragon з будь-яких військово-транспортних літаків (навіть Ан-26);

  • з наземного контейнера з використанням твердопаливного реактивного прискорювача, але з імовірним зменшенням дальності до 600–700 км.

«Вперше сімейство Barracuda показали лише восени 2024 року. І за цей час їх виробництво вже встигли розгорнути й на Тайвані, а тепер їх вироблятимуть і в Польщі», — зазначає видання.

Перспективи для України

Хоча наразі виробництво Barracuda-500 у Польщі анонсовано винятково для власних потреб польської армії, можливість постачання цих ракет до України «цілком реальна». Раніше Україна вже висловлювала зацікавленість у Barracuda-500 як потенційному доповненні або заміні Tomahawk.

США також планують придбати понад 3000 одиниць Barracuda-500 для своїх ВПС. З огляду на швидке розгортання виробництва у Тайвані та Польщі існує ймовірність, що в майбутньому виробництво цих ракет може бути налагоджено і в самій Україні, хоча це наразі лише припущення.

Нагадаємо, експерти назвали основні недоліки ракет «Баракуда». Головною проблемою є невелика боєголовка, яка навіть у найпотужнішої Barracuda-500 вдесятеро менша за бойове навантаження «Томагавків». Така відносно невелика потужність обмежує ефективність ракети проти захищених чи великих інфраструктурних об’єктів.

